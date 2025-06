KGB:n superloikkari haaveili villistä paosta Suomen rajan yli

Miten varastaa maailman tarkimmin vartioitujen salaisuuksien kokonainen kirjasto, ja niin, ettei sitä edes huomata? Neuvostoliiton KGB:n arkistonhoitaja Vasili Mitrohin (1922-2004) teki sen kopioimalla 12 vuoden ajan käsin 25 000 dokumenttia ja salakuljettamalla ne 1992 länteen.

Työnantajaansa KGB:ta syvästi vihaamaan oppineesta Vasili Mitrohinista on nyt ilmestynyt Gordon Coreran teos The Spy in the Archive – How One Man Tried to Kill the KGB. Se kertoo paljon lisätietoja valtavan tiedustelukaappauksen suorittaneen miehen salaperäisenä ja salaisena säilyneestä jättiläisteosta.

Mitrohinin, hänen perheensä ja arkistojen saaminen länteen oli monimutkainen ja vaikea operaatio. Loikkauksessa MI6 toi Britanniaan Liettuan ja Ruotsin kautta arkistomiehen lisäksi hänen vaimonsa, pyörätuolissa olleen poikansa ja vanhan, sairaan anopin – jotka eivät tienneet, minne olivat menossa. Värikkäistä ja pelottavista tapahtumista voi Coreran kirjan perusteella olettaa tulevaisuudessa Hollywood-elokuvaa.

Vasili Mitrohinin tiedot vakoilijoista hyödyttivät massiivisesti läntisiä tiedustelupalveluita, Suomi mukaan lukien. Suomi esiintyy kirjassa muutamaan otteeseen.

Mitrohin oli jo kopioinut arkistot itselleen ja piilottanut ne mökilleen 1980-luvulla, kun hän alkoi tutkailla parasta mahdollisuutta saada ne länteen. Hänen motiivejaan olivat missio KGB:n tuhoamisesta ja hänen poikansa mysteerisairaus, jonka selvittämisessä työnantaja ei auttanut.

Eläköitynyt arkistonhoitaja matkusti kirjan mukaan kerran Karjalaan tutkiakseen rajan ylitystä. Hän ei kuitenkaan nähnyt mahdollisuuksia: jos hänet tutkittaisiin ja paperit löydettäisiin, hänet pidätettäisiin ja ammuttaisiin.

– Kaikki epäilyt (rajalla) johtaisivat nopeasti vanhan miehen KGB-yhteyden havaitsemiseen, ja kaikki olisi ohi. Oleg Gordievski oli salakuljetettu auton takakontissa rajan yli Suomeen. Mutta se tuskin onnistuisi neljän ihmisen kanssa, joista kaksi oli käytännössä invalideja.

– Hän ei ollut koskaan kaikkein käytännöllisin mies ja ideoista tuli villimpiä. Hulluin tuli 1987. Tuolloin toukokuussa nuori länsisaksalainen (Mathias Rust) oli lentänyt pienen yksimoottorisen koneen Neuvostoliittoon ja laskeutunut Punaiselle torille, välttäen KGB:n ja saaden aikaan valtavan häpeän. Mitrohin aprikoi yrittävänsä KGB:n urheilukerhon mikrolentokoneen lennättämistä Suomeen. Hän kuitenkin nopeasti tajusi ajatuksen absurdiuden, kirjassa kerrotaan.

Neuvostoliiton luhistuminen joulukuussa 1991 avasi mahdollisuudet. Maaliskuussa 1992 Mitrohin kävi Latviassa ja Liettuassa USA:n ja Britannian lähetystöissä materiaalinsa näytteiden kanssa. USA:n lähetystöstä hänet heitettiin ulos, mutta Britannian lähetystössä nuori naisharjoittelija jonkin aikaa mietittyään kysyi, haluaisiko tulija kenties kupin teetä.

Verkkouutiset julkaisi syksyllä 2014 noin 40-50 uutista Vasili Mitrohinin arkistosta, joka oli tuolloin tullut julkiseksi Britannian Cambridgessä. Uutisten joukossa olivat muun muassa niin sanottu Mitrohinin lista noin 40 suomalaisesta KGB-yhteyshenkilöstä, tiedot suojelupoliisin päällikkö Arvo Pentin Moskovalta vastaanottamasta 150 000 markasta, Ahti Karjalaisen vävyn Atanas Tilevin Bulgarian tiedustelun erikoisagenttiudesta ja mustaa valkoisella ex-kansanedustaja Jaakko Laakson KGB-värväyksestä ja koodinimestä.