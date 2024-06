Keskustakonkarin mukaan oikeistoblokilla on ennennäkemätön mahtiasema

– Kokoomus johtaa Suomen ulko-, Eurooppa- ja sisäpolitiikkaa, varsinkin ulkopolitiikkaa. Eteläranta, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät tukevat avoimesti pääministeripuoluetta. Suurten kaupunkien johto on kokoomuksen käsissä. Puolueen edustajia on monien etujärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen johdossa. Ei tällaisia mahtiasemia millään porukalla ole milloinkaan Suomessa ollut, kirjoittaa pitkän linjan keskustavaikuttaja, ministeri Seppo Kääriäinen Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistussa kolumnissaan.

Kääriäisen mielestä kokoomus on hoitanut leiviskäänsä taitavasti vuoden 1987 jälkeen. Vaalivoitot ja pitkäaikainen hallitusvalta ovat mahdollistaneet historiallisen vankkojen valta-asemien rakentelun.

– Oikeistolaisblokki on ryhmittynyt kokoomuksen ja perussuomalaisten akselin ympärille. Blokki on vahvoilla, mutta sen riski on perussuomalaisissa, osin RKP:ssa. KD tukee akselia, Kääriäinen kirjoittaa.

Keskustakonkari arvioi, että yllättävä romahdus eurovaaleissa hermostuttaa perussuomalaisia.

– Moni perussuomalainen kokee jo nyt, että oma puolue tekee hallituksessa ikävät ja kuluttavat päätökset ja että kokoomus pääsee vähemmällä. Henkilövastoinkäymisetkin ovat kolhineet.

– On koko joukko hallituspolitiikkaan vuoden aikana pettyneitä porvariäänestäjiä, monenlaisia ei-sosialisteja, jotka eivät suurin surminkaan hakeudu vasemmalle, vaan valitsevat uuden vaihtoehdon blokkien ulkopuolelta, yli 30 vuotta itsekin kansanedustajana toiminut Kääriäinen arvioi.

Hänen mukaansa kilpailu punavihreän blokin sisällä on kova.

– SDP (Sanna Marin) korjasi potin eduskuntavaaleissa 2023, vihreät (Pekka Haavisto) pressavaaleissa tammi–helmikuussa 2024 ja vasemmisto (Li Andersson) eurovaaleissa kesäkuussa 2024. Punavihreä blokki on loppujen lopuksi ongelmallisin SDP:lle. Vasemmisto ja vihreät ovat ahnaasti samoilla ääniapajilla demareiden kanssa eikä blokin kokonaiskannatus näytä olevan kasvussa, Kääriäinen arvioi.

Keskusta on rimpuillut viime aikoina eroon vasemmistolaisleimasta. Tuore puheenjohtaja Antti Kaikkonen ilmoitti valinnan jälkeisessä linjapuheessa: ”Pitäkää blokkinne.”

– Keskustan blokkiutuminen olisi sille varma tuhon tie. Itsenäinen, omaperäinen ja yhteistyöhenkinen linja tuo parhaan tuloksen. Sen Kaikkonen tietää, ja aatteellista juurevuutta häneltä odotetaankin, Kääriäinen pohtii.

Keskustakonkarin mukaan puolueella on edessään ”sitkoa vaativa remontti”. Kaikkosen johtajuus mitataan remontoinnin onnistumisessa.

Kääriäisen mukaan politiikan kenttä on liikkeessä.

– Äänestäjät vaihtavat puoluetta yhä herkemmin. Uskollisuus heikkenee, liikkuvuus lisääntyy, ja henkilöityminen jyllää. Suuretkin muutokset ovat mahdollisia, kuten nähtiin viimeksi eurovaaleissa. Blokkien liitokset natisevat.