Keskusta haluaa työttömyysturvan suojaosan takaisin

Hallitus vastasi tiistaina keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen työttömyydestä.

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen moitti puheessaan hallitusta.

– Hallituksen politiikka ei ole auttanut vaikeuksiin joutuneita ihmisiä. Heidät on päinvastoin ajettu yhä tiukemmalle. Ei ole tullut kannustusta, ei ole tullut mahdollisuuksia. Pelkästään kurjuutta, pelkästään keppiä. Kiristetään ehtoja ihmisille, joilla ei ole mitään kiristettävää jäljellä. Viedään turvaa ihmisiltä, joiden elämä on jo palasina. Ikään kuin työttömyys olisi valinta, ei seuraus, Kettunen sanoi.

Kettusen mukaan hallituksen politiikka on epäonnistunut.

– Kyllä jokaisen työikäisen ja -kykyisen pitää tehdä töitä. Tästä ei ole erimielisyyttä. Mutta ei ihminen nouse pelolla, parane nöyryytyksellä ja työllisty rangaistuksilla. Pitää olla mahdollisuuksia, pitää olla töitä. Työpaikkoja koko Suomessa. Nyt niitä ei ole, Kettunen sanoi.

Hän sanoi, että keskusta parantaisi pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia kasvaa, investoida ja työllistää.

– Yritykseen sisään jätettävälle tulokselle matalampi vero. Yrittäjävähennykseen parannus. Kotitalousvähennys ennalleen. Investointihyvitys pienemmille yrityksille, Kettunen luetteli.

– Me palauttaisimme työttömyysturvan suojaosan ja uudistaisimme aikuiskoulutustuen ja työnhaun, hän jatkoi.

Keskusta ja Liike nyt tekivät edellisen välikysymyksen työttömyydestä lokakuussa.

– Sittemmin asiat ovat menneet vain huonompaan suuntaan, Kettunen sanoi.

– Mikä on se päivämäärä, jolloin satatuhatta uutta työpaikkaa tulee? Milloin hallitus laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja alkaa helpottaa työllistämistä ja työllistymistä, hän kysyi.







