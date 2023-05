Kesätyöt alkavat – nämä tulisi muistaa työsopimuksessa

Kesä on päivä päivältä lähempänä ja osa ihmisistä suuntaa ajatuksensa alkavaan lomaan. Monelle kesä on kuitenkin se paras aika työnteolle, ja monet opiskelijat haluavat unohtaa opiskeluhuolet ja keskittyä työntekoon. Kesätyöt ovat monelle myös ensimmäinen tapa aloittaa työelämä ja kartuttaa työkokemusta. Työelämää aloittaessa tai kesätyötä tehdessä on hyvä muistaa muutama työsopimukseen liittyvä asia.

Suomi.fi-sivusto on koonnut ohjeita työelämään siirtyville. Työelämän perussopimus on työsopimus. Työsopimuksessa työntekijä ja työnantaja sopii työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista. Sopimus velvoittaa sopimuksen kaikkia osapuolia.

Työsopimuksessa sovitaan työtehtävistä, palkasta, työajasta, lomasta sekä työsäännöistä. Lisäksi työsopimuksesta tulisi käydä ilmi työnteon alkamisajankohta, määräaikaisen sopimuksen kesto sekä määräaikaisuuden peruste ja mahdollisen koeajan pituus. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa kuitenkin olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. Työnantaja voi pidentää koeaikaa, jos työntekijä on sen aikana ollut vähintään 30 kalenteripäivää työkyvyttömänä tai perhevapaalla.

Työsopimuksessa tulee käydä ilmi myös työntekopaikka ja pääasialliset työtehtävät sekä työhön sovellettava työehtosopimus.

Työehtosopimus eroaa työsopimuksesta sillä, että työehtosopimuksen solmivat alan työnantajaliitto ja työntekijöitä edustava ammattiliitto. Työehtosopimus määrittelee alan vähimmäistyöehdot, kuten palkan ja työajan. Työsopimuksen solmivat työnantaja ja työntekijä ja sillä sovitaan työntekijän työsuhteen palkasta ja muista työehdoista. Työsopimuksella ei saa sopia alan työehtosopimuksen vastaisista työehdoista.

Sopimuksesta on käytävä lisäksi ilmi palkka, sen määräytymisperusteet sekä palkanmaksukausi. Myös vuosiloman määräytyminen sekä irtisanomisaika tulisi sopimuksesta käydä ilmi.

Työsopimus on kuitenkin vapaamuotoinen, eikä sille ole määritelty yhtä oikeaa tekotapaa. Se voi olla kirjallinen, suullinen tai sähköinen. Työnantajan tulee kuitenkin antaa selvitys työsuhteen ehdoista kirjallisesti kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta, mikäli työsopimus on tehty suullisesti. Epäselvyyksien välttämiseksi työsopimus on hyvä kuitenkin tehdä aina kirjallisesti.