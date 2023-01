Kenraalin vaihto paljasti: Tätä Moskova nyt aikoo

Eturivin Venäjä-tuntija, professori Mark Galeottin mukaan Venäjän yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovin nimittäminen Ukrainan sodan johtoon on vahvistus Moskovan tulevista suunnitelmista Ukrainassa.

Galeotti toteaa Twitterissä julkaisemassaan analyysissä, että keväällä nähdään suuri hyökkäysoperaatio. Hän toteaa tämän tosin olleen selvää jo pitkään. Galeottin mukaan Venäjä on varannut 150 000 liikekannallepanossa asepalvelukseen määrättyä reserviläistä tähän tarkoitukseen. Hän arvioi tällaisella määrällä olevan vaikutusta oli sen laatu kuinka huonoa tahansa. Galeottin mukaan tämä kuitenkaan tuskin riittää Venäjän diktaattori Vladimir Putinille.

– Jotakin etenemistä saattaa hyvinkin tapahtua, muttei mitään ratkaisevaa (ja ukrainalaiset pyrkivät itsekin suorittamaan keväthyökkäyksiä). Uskon, ettei Moskovan strategia monella tapaa riipu voitosta taistelukentällä – kyse on ennemmin politiikasta, Mark Galeotti arvioi.

– Toisin sanoen sen näyttäminen lännelle, että Venäjä on sitoutunut tähän pitkäaikaisesti ja toivoo, että me menetämme tahdon ja yhtenäisyyden jatkaa tukea Kiovalle, hän jatkaa.

Asiantuntija toteaa, että Vladimir Putin tulee pettymään. Hänen mukaansa Venäjän johtajan on kuitenkin uskottava suunnitelmaansa, koska se on hänen ainoa todellinen mahdollisuutensa saavuttaa jonkinlainen voitto Ukrainassa.

Putinin aikeet

Mitä Valeri Gerasimovin nimitys Ukrainan sodan johtoon sitten merkitsee?

Mark Galeottin mukaan kyse on ensisijaisesti vahvistuksesta sille, että edessä on merkittäviä hyökkäysoperaatioita ja että Vladimir Putinkin tunnustaa, että Venäjän Ukrainassa sotivien joukkojen yhteispelissä on ollut ongelmia. Galeotti pohtii kuitenkin, voiko edes Gerasimov todella hallita esimerkiksi tshetsheenidiktaattori Ramzan Kadyrovin joukkoja ja Wagner-palkkasotilaita.

Komentajanvaihdos kertoo Mark Galeottin mukaan myös siitä, miten heikoilla vuonna 2012 Venäjän asevoimien ykköspallille nimitetty kenraali Gerasimov on.

– En usko, että tämän tarkoituksena on luoda perusteet hänen irtisanomiselleen. Sota on liian tärkeä ja Putin voi antaa potkut, kenelle hän tahtoo. Hän [Gerasimov] tarvitsee kuitenkin jonkilaisen voiton tai hänen uransa loppuu häpeällisesti.

Nimitys voikin Galeottin mukaan viitata hyvinkin jonkinlaiseen sotatoimien eskaloimiseen Ukrainassa.

– En puhu ydinasevaihtoehdosta, mutta kenties lisää mobilisaatiota tai – sotilaallisesti järkevästi, mutta poliittisesti vaarallisesti – asevelvollisten lähettämistä sotaan. He ovat paremmin koulutettuja ja varustettuja kuin useimmat reserviläiset.

Mark Galeotti nostaa esiin myös sen, ettei Vladimir Putin ymmärrä upseereitaan tai välitä heistä. Samaan ovat kiinnittäneet huomiota viime aikoina muutkin asiantuntijat.

– Jos nimittää, kierrättää ja polttaa jatkuvasti (suhteellisia) tähtiä, asettaa heille epärealistisia odotuksia ja jakaa arvonalennuksia summittaisesti, ei sillä saavuteta uskollisuutta, hän toteaa.

Tästä ei vielä ole muodostunut ongelmaa, mutta Mark Galeotti povaa, että esimerkiksi Venäjän kansalliskaarti Rosgvardian tyytymättömyys voi osua Putinia omaan nilkkaan ”todellisessa kriisissä”.

Kovaan sodankäyntiin kehnosti soveltuvia ja verrattain kevyesti varustettuja kansalliskaartilaisia on tunnetusti käytetty Ukrainassa Moskovan ”tykinruokana”. Suuret tappiot ovat saaneet monia kaartilaisia kieltäytymään taistelutehtävistä ja tapauksia on mennyt oikeuteen asti.

