”Vladimir Putinin myrkkymalja” – Tämän takia Venäjän ykköskenraali alennettiin

Venäjän asevoimien yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovin nimitys sodan johtoon Ukrainassa näyttää asiantuntijoiden silmissä ensisijaisesti poliittiselta ratkaisulta.

Moskova on kierrättänyt ahkerasti Ukraina-kenraalejaan. Venäjä-tuntijoiden mukaan taustalta on usein löytynyt merkkejä valtakamppailusta Venäjän valtaeliitin eri leirien välillä.

Ukrainan sotaa aktiivisesti seuraava ja kommentoiva sotilasasiantuntija ja Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan pohtii Twitterissä, että Gerasimovin nimityksessä voi olla kyse ”palatsipolitiikasta” ja Venäjän diktaattori Vladimir Putinin puuttumisesta Wagner-ryhmän ja Venäjän armeijan väliseen valtataisteluun. Evp-kenraali pitää kuitenkin mahdollisena, että kyseessä on myös reaktio hyökkäyssodan viimeisimpänä komentajana ennen Gerasimovia toimineen Sergei Surovikinin vallan liialliseen kasvuun.

Moni muukin asiantuntija on samalla linjalle ratkaisun poliittisuudesta. Minkään Surovikinin toimissa ei katsota muodostavan selvää perustetta potkuille. Pikemminkin päinvastoin. Tämä tukee arvioita päätöksen poliittisuudesta.

Esimerkiksi eturivin Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti huomauttaa Twitterissä, että siirtyminen Ukrainan sodan johtoon on jonkinasteinen arvonalennus Gerasimoville siitäkin huolimatta, että komentajanvaihdosta markkinoidaan osoituksena siitä, miten tärkeänä Kreml sotaa pitää.

– Kyse on vähintäänkin kaikkein myrkytetyimmästä maljasta. Tämä [sota] on nyt hänen harteillaan ja epäilen, että Putinilla on jälleen epärealistisia odotuksia.

”Kaikki ovat shokissa”

Komentajan vaihtamista pitää poliittisena myös Venäjä-asiantuntija, R-politik-sivuston ja -analyysipalvelun pyörittäjä Tatjana Stanovaja. Hänestä ratkaisu näyttää tulleen yllätyksenä lähes kaikille.

– Tällä hetkellä mielenkiintoista on se, että kaikki näyttäisivät olevan shokissa: [Wagner-johtaja Jevgeni] Prigozhinin väki, sotakirjeenvaihtajat ja armeija. Todella monet asioista perillä olevat ihmiset eivät näytä tajuavan, mistä tässä päätöksessä on kyse, mikä taas viittaa siihen, että kyse on äkillisestä liikkeestä, hän kirjoittaa Twitterissä.

Stanovaja on kuitenkin sitä mieltä, että päätöksen taustalla ovat Surovikinin aikana tapahtuneet epäonnistumiset ja Venäjällä kytevä keskustelu sodasta.

– Armeijan asema on nyt selvä: sitä revitään kappaleiksi julkisesti viranomaisten hiljaisella hyväksynnällä ja tämä on aivan tyrmistyttävää.

Lähteitä Venäjän eliitissä omaavan Stanovajan mukaan Valeri Gerasimov on saattanut pyytää tiukassa neuvottelussa Vladimir Putinilta vapaat kädet Ukrainan sodan suhteen.

Presidentille tässä on taas asiantuntijan mukaan kyse poliittisista manöövereistä. Stanovaja puhuu köydenvedosta Gerasimovin ja Surovikinin ja hänen tukijoidensa kuten Prigozhinin välillä. Stanovaja jopa väittää Gerasimovin olleen ”hyllytettynä” kuukausia.

– Putin, joka ei ole sodankäynnin ammattilainen ja joka ei tiedä, miten tämän tilanteen voisi pelastaa, epäröi heidän välillään.

Tatjana Stanovaja ennustaa, että Gerasimov saattaa olla ”ulkona kuvioista” jo parin kuukauden sisällä.

– Johtopäätös on, että Putin etsii toimivia taktiikoita ”hiipivän tappion” tilanteessa. Hän yrittää järjestellä pelinappuloita uusiksi ja antaa siksi mahdollisuuksia heille, jotka häneen onnistuvat vetoamaan. Tänään kyseessä oli Gerasimov. Huomenna se voi olla kuka tahansa muu.

Asiantuntija muistuttaa Putinin ripittäneen toistuvasti julkisestikin monia korkea-arvoisia alaisiaan ja keskeisiä instituutioita kuten turvallisuuspalvelu FSB:tä.

– Kaikki ovat ”idiotteja”, mutta muita ei ole – näin Putin suhtautuu alaisiinsa. Tämä on logiikka päätöksen [Gerasimovin nimitys] takana. Todellisuudessa ongelma eivät kuitenkaan ole ihmiset vaan edessä olevat tehtävät.

