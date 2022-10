Kenraalin mukaan Ukraina etsii nyt uusia läpimurtokohtia

Ukrainan joukkojen on kerrottu etenevän parhaillaan Hersonin ja Luhanskin alueilla. Venäjä joutui vetämään viikonloppuna joukkonsa Lymanin kaupungista saarrostuksen välttämiseksi.

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryanin mukaan Ukrainan menestyksestä voi jo nyt vetää tiettyjä johtopäätöksiä.

– Ensinnäkin näemme ukrainalaisten erinomaisen operaatiosuunnitelman, joka toteutuu eri puolilla maan etelä- ja itäosia. Alueet ovat maantieteellisesti erillisiä, mutta toiminta on osa samaa suunnitelmaa ja laajempaa sotilasstrategiaa, Mick Ryan tviittaa.

Vastahyökkäykset on suunniteltu toisiaan tukeviksi. Kenraalin mukaan Hersonin aluetta voi pitää kaikkein tärkeimpänä sen kansantaloudellisen merkityksen vuoksi.

– Venäläiset tietävät tämän ja ovat siirtäneet asemiin kaikkein kyvykkäimmät joukkonsa, Ryan huomauttaa.

Venäjän vieressä sijaitsevien Donetskin ja Luhanskin hallinta on tärkeää poliittisista syistä. Ukrainan asevoimien viimeaikaisella menestyksellä on Ryanin mukaan merkittävä psykologinen vaikutus venäläisiin. Eteneminen vaikeuttaa lisäksi Venäjän joukkojen tulevaa toimintaa, sillä Donbasin alueen huoltotiet kulkevat alueen koillispuolelta.

Mick Ryan arvioi Ukrainan ajoittaneen operaationsa onnistuneesti, sillä Venäjä siirsi kesällä merkittävän määrän joukkoja Hersoniin torjumaan odotettua vastahyökkäystä. Tämä avasi tilaisuuden Harkovan alueen hyökkäykselle syyskuun alussa. Hersoniin siirretyt joukot ovat samalla kärsineet heikoista huoltoyhteyksistä Dnepr-joen yli.

Ukraina on soveltanut niin sanottua korroosiostrategiaa, joka keskittyy Venäjän tulituen, logistiikan, komentoyhteyksien ja joukkokeskitysten tuhoamiseen pitkän kantaman tykistöllä ja täsmäraketeilla.

Mick Ryanin mukaan toimet ovat heikentäneet Venäjän joukkojen taistelukykyä ja tuottaneet tärkeitä taktisen tason tietoja.

– Tämä paljastaa rintamassa heikkoja kohtia, joita jalkaväen tukemat mekanisoidut joukot voivat hyödyntää läpimurtoihin. Näitä voidaan hyödyntää nopeasti, kuten olemme nähneet Harkovan alueella. Ja nyt mahdollisesti näemme samaa Hersonissa, Ryan toteaa.

12/ Such failure by the Russians in the two different regions can force additional errors. For example, they might speed up the deployment of mobilized troops, competing with transport required to provide other logistical support to front line troops. pic.twitter.com/WUfQe5Rxde

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 2, 2022