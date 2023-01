Kenraaliluutnantti: Valko-Venäjällä ei ole riittävästi joukkoja hyökkäykseen

Ukrainan asevoimien joukkojen komentaja, kenraaliluutnantti Serhii Naiev on vakuuttunut siitä, ettei Valko-Venäjän puolella ole riittävästi joukkoja uuteen maahyökkäykseen Ukrainaa vastaan.

Hän puhui asiasta ukrainalaiselle Ukrainska Pravdalle.

– Tilanne Valko-Venäjän alueella ei aiheuta välitöntä uhkaa sotilasoperaatioista Ukrainaa vastaan, Naiev totesi.

Valko-Venäjä ja Venäjä aikovat järjestää yhteisiä sotaharjoituksia Valko-Venäjän puolella lähiaikoina. Samaan aikaan valkovenäläisten joukkojen on havaittu rytmittyneen lähelle Ukrainan puoleista rajaa. Harjoituksista huolimatta Naiev sanoo, että Valko-Venäjän joukkojen ryhmittyminen Ukrainan rajalle ”ei ole muuttunut määrällisesti tai laadullisesti” viime aikoina.

Asiantuntija-arvioiden mukaan on mahdollista, että Valko-Venäjän joukkoja tullaan käyttämään sodassa Ukrainaa vastaan. Valko-Venäjän asevoimien toimintaan perehtynyt puolalaisasiantuntija Konrad Muzyka arvioi joulukuun alussa, että valkovenäläisiä joukkoja tullaan 50 prosentin todennäköisyydellä lähettämään Ukrainaan lähikuukausina. Muzyka kiinnitti huomiota Venäjän sotilasjohdon silloisiin vierailuihin maassa ja valkovenäläisjoukkojen selviin sotavalmisteluihin.

– En ihmettelisi lainkaan, jos Valko-Venäjän asevoimat on nyt asetettu täysin Venäjän pääesikunnan tai läntisen sotilaspiirin käskyvaltaan, Muzyka sanoi tuolloin.

The Commander of Ukraine's Joint Forces, Lieutenant-General, Serhii Naiev, does not see an immediate threat of repeated attack from Belarus. There is a lack of sufficient forces for a new ground invasion of Ukraine.https://t.co/hhBDPOu38k

📷https://t.co/O6SFYhlvPo pic.twitter.com/WnK3Rw6ab3

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) January 12, 2023