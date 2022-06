Kenraali vääntää rautalangasta: Isku ostoskeskukseen on selvä sotarikos

Venäjän ohjusisku suureen ostoskeskukseen Ukrainan keskiosissa sijaitsevassa Krementshukin kaupungissa on sotarikos, toteaa Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling.

Ukrainan pelastusviranomaisten mukaan iskussa on kuollut ainakin 18 ihmistä ja haavoittunut noin 60.

– Voisiko joku selittää, miten ohjushyökkäys ostoskeskukseen on jotain muuta kuin sotarikos, Mark Hertling kysyy Twitterissä.

– (Venäläinen) komentaja päätti kohteesta. Toinen komentaja antoi käskyn ampua. Sotilaat ”vetivät liipaisimesta”.

Hertling korostaa, että kohteena olivat siviilit.

– Äärimmäistä sodan lakien rikkomista.

Venäjä teki ohjusiskun maanantaina täyteen ostoskeskukseen Krementshukissa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kirjoitti Telegram-tilillään, että liiketilassa olisi ollut hyökkäyksen aikana ainakin tuhat ihmistä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Paikka ei muodostanut vaaraa Venäjän armeijalle. Sillä ei ollut strategista arvoa. Ihmiset vain yrittivät elää normaalia elämää, Zelenskyi sanoi.

Paikkakunta sijaitsee satojen kilometrien päässä rintamalinjasta.

Anyone: explain how a missile attack on a shopping center is anything other than a war crime.

-A commander decided on the target

-Another commander gave the order to shoot

-Soldiers pulled the “triggers.

The target was civilians.

Extreme violations of the laws of war.

— Mark Hertling (@MarkHertling) June 27, 2022