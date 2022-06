Venäjä iski suureen ostoskeskukseen, useita kuollut

Suuri ostoskeskus on liekeissä Ukrainan Krementšukissa Venäjän iskun seurauksena.

Ainakin kahden henkilön kerrotaan kuolleen ja kymmenien loukkaantuneen. Loukkaantuneista yhdeksän tila on CNN:n mukaan vakava.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kirjoitti Telegram-tilillään, että liiketilassa olisi ollut hyökkäyksen aikana ainakin tuhat ihmistä.

– Paikka ei muodostanut vaaraa Venäjän armeijalle. Sillä ei ollut strategista arvoa. Ihmiset vain yrittivät elää normaalia elämää, Zelenskyi sanoi.

Alustavien tietojen perusteella on kyseessä olisi ollut ilmaisku tai risteilyohjus. Paikkakunta sijaitsee satojen kilometrien päässä rintamalinjasta.

Venäjä ampui viikonlopun aikana Ukrainaan yli 65 ohjusta, joista osa osui asuinalueelle Kiovassa. Krementšukissa sijaitsevaa öljynjalostamoa on pommitettu useita kertoja sodan aikana.

Venäjä on pyrkinyt tuhoamaan polttoaineen tuotantoon ja varastointiin liittyviä kohteita eri puolilla Ukrainaa.

Russia hit a shopping mall in Kremenchuk, Poltava region. More than a thousand civilians were there at the moment of the attack, said Ukraine's president Volodymyr Zelensky. He said the number of casualties was 'impossible to imagine'.

Source: https://t.co/BF66FFS1Zi pic.twitter.com/XWei9acXrQ

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) June 27, 2022