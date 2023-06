Kenraali sanoo USA:n tehneen Ukrainassa vakavan virheen

Yhdysvaltain tiedustelulennokkien toiminnassa Ukrainassa on voinut tapahtua käänne, arvioi Yhdysvaltain asevoimien eläköitynyt kenraali Ben Hodges Newsweekin haastattelussa.

Venäjän hävittäjät vaurioittivat Yhdysvaltain MQ-9 Reaper -lennokkia maaliskuussa Mustanmeren yllä. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Tapauksen jälkeen Yhdysvaltain tiedustelulennokkien toiminnan on havaittu muuttuneen, jottei Venäjä saa haltuunsa lennokeissa käytettävää teknologiaa. Niin Reaper- kuin RQ-4 Global Hawk -lennokit lentävät havaintojen mukaan kauempana Krimin niemimaasta, kuin aiemmin.

Hodgesin mukaan näin ei olisi tullut menetellä.

– Uskon, että puolustusministeriö käski heidät pysymään kauempana Krimistä sen jälkeen, kun Reaperiä vaurioitettiin, Hodges sanoo Newsweekille.

– Jos tämä on tarkka arvio, niin olemme antaneet ilmatilan venäläisille varmistaaksemme, ettei noin käy uudelleen. Miksi tekisimme koskaan mitään sellaista? He tulevat vain jatkamaan tönimistä ja tönimistä ja tönimistä. Jos tämä on tarkka arvio, kyseessä oli vakava virhe, hän tylyttää.

Kenraalin mukaan perääntyminen hankaloittaa Krimin tiedustelua. Se taas vaikuttaa Ukrainan kykyyn iskeä Venäjän miehittämälle niemimaalle.

– Tietysti on hankalampaa saada hyvää tiedustelutietoa, jos joudut toimimaan kauempana alueesta, Hodges painottaa.