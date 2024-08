Kenraali Kurskista: Nerokas vastatoimi tai strateginen virhe

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja modernin sodankäynnin asiantuntija Mick Ryan kommentoi X-palvelussa Ukrainan asevoimien hyökkäystä Venäjän Kurskin alueelle.

Hänen mukaansa yllätys on tärkeä jatkumo sodankäynnissä.

– Tavoitteena on shokeerata vastustajaa ja lyödä heidät, kun he ovat heikoimmillaan tai kun he vähiten odottavat sitä. Tätä shokkia ja siihen liittyvää vihollisen yhtenäisyyden ja tehokkaan reagoinnin murtumista voidaan käyttää maa-alueiden valtaamiseen ja vihollisen muodostelmien tuhoamiseen.

– Näyttää siltä, että ukrainalaiset ovat jälleen kerran yllättäneet Venäjän ja länsimaiset tarkkailijat uusimmalla operaatiollaan.

Ukrainan joukot ylittivät tiistaina Venäjän rajan ja etenivät nopeasti Kurskin alueelle.

– Tätä pidettiin ensin taas yhtenä yllätyshyökkäyksenä Venäjän alueelle – kuten aikaisemmat Ukrainan operaatiot toukokuussa 2023 ja maaliskuussa 2024. Nyt on käynyt selväksi, että kyse on jostain muusta, Ryan sanoo.

Hänen mukaansa Ukrainan tuoreimmassa operaatiossa on useita ilmeisiä seikkoja.

– Ensinnäkin tämä on usean prikaatin operaatio. Tähän mennessä on tunnistettu ainakin kaksi ukrainalaista prikaatia: 22. mekanisoitu prikaati ja 82. ilmarynnäkköprikaati. Nämä ovat molemmat laadukkaita joukko-osastoja.

Toisekseen ukrainalaiset ovat hyökänneet erittäin liikkuvalla, mekanisoidulla joukolla.

– Tämä eroaa venäläisten Harkovan alueella viime kuukausina tekemistä jalkaväkihyökkäyksistä ilman panssaroitujen ajoneuvojen tukea. Korkeatasoinen liikkuvuus on välttämätöntä aukkojen luomiseksi tai hyödyntämiseksi vihollisen puolustuksessa. Nopeus ja iskutoiminta ovat tärkeitä, Ryan toteaa.

Kolmantena seikkana ukrainalaiset näyttävät ottaneen käyttöön huomattavan määrän ilmapuolustuskapasiteettia.

– Ukrainalaisten väitetään ampuneen alas ainakin yhden venäläisen hävittäjän ja kaksi helikopteria. Tähän mennessä on raportoitu vain harvakseltaan Venäjä käyttämistä liitopommeista tai droneista Ukrainan hyökkäyksen torjumiseksi. Tämä osoittaa, että ukrainalaisilla on nyt tehokkaampi ilmapuolustusympäristö kuin heidän viime vuonna toteuttamissaan vastahyökkäyksissä.

Neljäntenä seikkana Ukraina on tunkeutunut syvälle Venäjän alueelle ainakin kahdella hyökkäyssuunnalla.

– Tilanne on kuitenkin edelleen hyvin epäselvä, ja Ukrainan joukot voivat olla paljon syvemmällä Venäjällä kuin tiedämme. Kyseessä on suurin eteneminen tässä sodassa vuoden 2022 lopun jälkeen.

Ryan korostaa viidentenä seikkana, että Ukraina on saavuttanut yllätyksen.

– Harhauttaminen, hyvä tiedustelutoiminta ja yllätys ovat ratkaisevia elementtejä nykyaikaisessa sodankäynnissä.

Mick Ryanin mukaan Ukrainan Kurskin-operaatioon liittyy taktisia, operatiivisia, strategisia ja poliittisia tavoitteita.

– Taktisella tasolla tässä operaatiossa on kyse alueiden valtaamisesta ja Venäjän maa- ja ilmavoimien yksiköiden tuhoamisesta. Se on maajoukkojen keskeinen rooli sodassa.

Hän katsoo, että Ukrainan hyökkäyksellä on muutama mahdollinen operatiivinen tavoite.

– Ensinnäkin Ukraina saattaa yrittää vetää venäläisjoukkoja pois taisteluista Donetskin alueen Niu-Yorkin, Toretskin ja Pokrovskin suunnilla. Tämä saattaa olla mahdollista. Kun otetaan huomioon Venäjän etulyöntiasema miesvoimassa, tämä lopputulos on kuitenkin epätodennäköinen.

Ryanin mukaan toinen ja todennäköisemmin toteutuva operatiivinen tavoite on pakottaa venäläiset harkitsemaan uudelleen joukkojensa sijoittamista rintamalinjan muilla osilla.

– Venäläisten on reagoitava (tähän hyökkäykseen), eikä heilläkään ole pohjattomia resursseja tätä varten. Vastatakseen Ukrainan hyökkäykseen Kurskin alueelle heidän on lopetettava puolustaminen muualla.

– Kurskin ydinvoimalaitos voi olla (Ukrainan) yksi operatiivinen tavoite, mutta se sijaitsee 60 kilometrin päässä Ukrainan rajalta, paljon kauempana kuin missä Ukrainan joukkojen tällä hetkellä uskotaan toimivan. Tärkeimpiä tie- ja rautatielinjoja voidaan myös katkaista.

Mick Ryan käy läpi myös Ukrainan mahdollisia strategisia tavoitteita.

– Ensinnäkin hyökkäyksellä saatetaan yrittää heikentää tai tappaa Venäjän tämän vuoden hyökkäyksissä hankkima aloite. Ukrainalaiset sotasuunnittelijat ymmärtävät, että edes Venäjä ei voi jatkaa hyökkäyksiään ikuisesti.

Toisena strategisena tavoitteena voi olla sodan narratiivin muuttaminen positiivisemmaksi Ukrainan kannalta ja torjua Venäjän misinformaatiota heidän ”väistämättömästä voitosta” Ukrainassa.

– Vuoden 2022 hyökkäys Harkovan alueella hämmästytti maailmaa ja suuntasi narratiivia Ukrainan kykyyn käydä sotaa, mikä muutti merkittävästi lännen suhtautumista avun antamiseen.

Ryan mainitsee kolmanneksi strategiseksi tavoitteeksi Ukrainan väestön taisteluhengen kohottamisen.

– Ukrainan neljäntenä strategisena tavoitteena voisi olla se, että toimitaan samalla tavalla kuin venäläiset tällä hetkellä Itä-Ukrainassa – vallataan mahdollisimman paljon alueita siltä varalta, että Ukraina pakotetaan jonkinlaiseen neuvotteluratkaisuun vuoden 2024 lopussa tai vuoden 2025 alussa. Neuvotteleminen sujuu paljon paremmin, jos hallussa on vihollisen alueita.

Ryan pohtii, onko ukrainalaisten prikaatien käyttäminen hyökkäyksessä Venäjälle Itä-Ukrainan puolustamisen sijaan strategisesti tehokkain tapaa käyttää joukkoja.

– Se selviää ajan myötä.

– Kun ukrainalaisia puolustajia työnnetään idässä takaisin useilla suunnilla, erittäin kyvykkäiden ukrainalaisten taistelujoukkojen käyttö Kurskissa on joko nerokas vastatoimi aloitteen nappaamiseksi tai strateginen virhe, joka pahentaa Ukrainan haasteita.

Now that we have had a couple of days to observe the new Ukrainian cross-border attack into Kursk, I wanted to offer a quick assessment of what we know, as well as Ukraine's potential objectives and the challenges it faces. 1/23 🧵( (Image: @DefenceU) pic.twitter.com/jkYw5UnGCo

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) August 8, 2024