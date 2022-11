Kenraali arvioi: Tämä on Venäjän seuraava liike

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan arvioi sodankulun muuttuvan Ukrainassa talven saapuessa. Hänen mukaansa Venäjä keskittyy nyt joukkojensa vahvistamiseen.

Kenraali sanoo, että Venäjä pyrkii talven ajan vahvistamaan sodankäyntikykynsä avaintekijöitä kuten logistiikkaa, tulitukea ja johtamisjärjestelyjä. Tavoitteena on varmistaa niiden selviytyminen ja sijoittaminen oikeisiin osiin maata.

Venäjän Ukraina-joukkojen komentaja, kenraali Sergei Surovikin tulee todennäköisesti käymään läpi operaation muun johtoportaan. Hänen mukaansa komentoportaan ”vahvat uimarit” on valittu jatkoa varten ja ”heikot linkit” voidaan poistaa tehtävistään.

– Joten odottakaa Surovikinin tekevän potentiaalisesti muutoksia maavoimien organisaatiorakenteeseen, olennaisten henkilöiden sijoitteluun ja hyökkäyksen keskeisten komentajien kokoonpanoon, Mick Ryan toteaa.

Talvi tarjoaa Surovikinille Mick Ryanin mukaan myös mahdollisuuden suunnitella vuoden 2023 sotilaallisia operaatioita. Hän muistuttaa, ettei Surovikinin tehtävä ole puolustaa olemassaolevaa maata vaan kaapata Venäjälle loput viiden maakunnan alueesta, jotka Venäjä on sanonut virallisesti liittäneen itseensä tänä syksynä.

– Hän tulee käymään prioriteettinsa läpi hyökkäyksiä varten, niiden eri vaiheet, missä tulisi käyttää kokeneita joukkoja ja toisaalta missä liikekannellepanon tuomia sotilaita ja mitä toimenpiteitä vaaditaan ennen 2023 toteutettavia hyökkäyksiä. Ja hän tulee varastoimaan ammuksia.

Kenraali Ryan sanoo, että valitettavasti venäläiset tulevat myös varmasti jatkamaan siviilikohteiden pommittamista, sillä he uskovat sen olevan tehokas keino ukrainalaisten painostamiseen neuvottelupöytään, joka antaisi Venäjän joukoille hengitystilaa.

Recently, I have been asked a lot of questions about the impact of winter on the war in #Ukraine. In some respects, this is pretty ironic; I was born & live on the flattest, dustiest & hottest continent imaginable. That said, a thread on the coming winter war in Ukraine. 1/25 🧵 pic.twitter.com/ZEi44ttrtR

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) November 19, 2022