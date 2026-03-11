Kenestä tulee Donald Trumpin seuraaja? Kaksi nimeä vahvoilla

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio saattaa olla vahvoilla republikaanipuolueen presidenttiehdokkaaksi vuoden 2028 presidentinvaaleissa, kertoo NBC News.

Amerikkalaismedia perustaa tietonsa nykyisen presidentin Donald Trumpin sisäpiirilähteistä saatuihin tietoihin. Trump isännöi helmikuun lopussa Mar-a-Lagon huvilassaan tilaisuutta, johon osallistui lukuisia hallinnon virkamiehiä ja merkittäviä rahoittajia. Osallistujilta kysyttiin, toivoisivatko he republikaanien presidenttiehdokkaaksi Rubiota vai varapresidentti J.D. Vancea.

NBC:n lähteiden mukaan Rubio sai sisäpiiriläisiltä vahvan kannatuksen.

Tähän saakka varapresidentti Vancea on pidetty vahvana Trumpin seuraajaehdokkaana. Viimeisempien tietojen perusteella kilpailu ehdokkuudesta on kuitenkin kiristymässä. Sisäpiirilähteiden mukaan vaikuttaa jopa siltä, että Rubion kannatus on noussut Iranin sodan alkamisen jälkeen.

Yhdysvaltain perustuslain mukaan Donald Trump ei voi asettua vuoden 2028 vaaleissa ehdolle, sillä hän on toiminut virassa jo kaksi kautta. Sillä ei ole merkitystä, ovatko presidenttikaudet olleet peräkkäisiä vai eivät. Trumpin ensimmäinen presidenttikausi oli vuosina 2017–2021 ja toinen kausi alkoi vuonna 2025.

Trump on toisinaan silti vihjaillut mahdollisella lakimuutoksella, joka voisi mahdollistaa hänen kolmannen presidenttikautensa. Esillä on ollut myös vaihtoehto, joissa Trump pyrkisi jatkamaan presidenttikautensa jälkeen varapresidenttinä. Suunnitelmia ei ole vahvistettu eikä Trump ole toistaiseksi ilmoittanut tavoittelevansa mitään virkaa vuoden 2028 jälkeen.