Pentagonin valtapeli kiihtyy – erottamiset herättävät pelkoa

Yhdysvaltain puolustusministeriön sisäiset jännitteet ovat poikkeuksellisen näkyviä. Useita korkean tason virkamiehiä on viime aikoina joko erotettu tai he ovat jättäneet tehtävänsä, ja samalla keskustelu mahdollisista uusista lähtijöistä käy vilkkaana, kertoo uutismedia Axios.

Erityisesti laivastoministeri John Phelanin, maavoimien komentaja Randy Georgen sekä kahden muun korkean sotilasjohdon edustajan lähteminen tehtävistään on kiristänyt tunnelmaa.

Tilanteen kerrotaan synnyttäneen laajaa epävarmuutta. Lähteiden mukaan ilmapiiri puolustusministeriössä on tällä hetkellä kireä ja levoton.

– Täällä on paljon hämmennystä ja päätään pyöritteleviä ihmisiä, lähde kuvailee.

Hänen mukaansa tilanteessa korostuvat myös henkilökohtaiset ristiriidat.

– Tämä tuntuu pieneltä koulujen väliseltä draamalta. On jatkuva tunne siitä, että pienikin loukkaus voi johtaa uusiin seurauksiin.

Yhteensä ainakin viisitoista puolustusministeriön virkamiestä on lähtenyt tehtävästään tai joutunut sivuun. Taustalla on poliittisia erimielisyyksiä, linjakysymyksiä sekä henkilökohtaisia jännitteitä.

Sisäiset jännitteet asettuvat tilanteeseen, jossa Yhdysvaltain joukot ovat paineen alla Lähi-idässä käynnissä olevan Iranin sodan vuoksi. Sekä laivaston että maavoimien yksiköt toimivat alueella keskeisissä tehtävissä.

Entisen korkean sotilasjohtajan mukaan tilanteessa korostuu luottamuksen merkitys.

– Päätöksenteko toimii vain, jos johtajat kokevat, että heihin luotetaan ja heillä on riittävästi valtaa käyttää harkintaa vaikeissa tilanteissa.

Tällä hetkellä luottamusta ei kuitenkaan hänen mukaansa ole runsaasti.

Yhtenä mahdollisena seuraavana lähtijänä on mainittu Yhdysvaltain maavoimien ministeri Dan Driscoll, jonka asemaa pidetään kuitenkin toistaiseksi vakaana hänen poliittisten suhteidensa vuoksi.

Puolustusministeri Pete Hegsethin aseman arvioidaan pysyneen vahvana, vaikka henkilöstövaihdokset jatkuvat puolustusministeriön ylimmillä tasoilla.