Katkera Suomi-tilitys Venäjän televisiossa: Olette menettäneet erityissuhteen Moskovaan

Venäjän valtiollisen Rossija 1 -kanavan ykköspropagandisti Dmitri Kiseljov tilitti ohjelmassaan ankarasti Suomen Nato-jäsenyydestä.

Kiseljovin ryöpytys on linjassa Venäjän sotapropagandan kanssa. BBC:n toimittaja Francis Scarr on jakanut alla näkyvän videon ohjelmasta.

Kiseljov aloitti kutsumalla puolustusliittoa ”sotilaallispoliittiseksi blokiksi”, joka suhtautuu Venäjään vihamielisesti.

– Suomen perinteinen puolueettomuus on siis ohi. Se on nyt meille epäystävällinen maa, hän jatkoi.

Tässä Kiseljov noudatteli Venäjän viestinnästä totuttua linjaa. Todellisuudessa Suomi ei kuitenkaan ole ollut puolueeton ennen Naton jäsenyyttä vaan liittoutumaton.

Puolueettomuuden käsitettä käytettiin kylmän sodan aikaan tasapainoiluun idän ja lännen välissä. Siitä luovuttiin tietoisesti jo EU-jäsenyyden myötä 1995. Esimerkiksi Venäjän diktaattori Vladimir Putin on kuitenkin tietoisesti viljellyt Suomen kohdalla puolueettomuuden käsitettä jopa valtiovierailulla.

Kiseljovin kommentti epäystävällisen maan statuksesta on niin ikään vähintäänkin harhaanjohtava. Venäjä nimittäin listasi itse Suomen epäystävälliseksi maaksi jo viime vuoden maaliskuussa.

Venäläispropagandistin mukaan Suomen Nato-jäsenyydestä ei seuraa mitään hyvää Venäjälle tai Suomelle. Perustelut ovat vähintäänkin erikoiset.

– Helsingin erityissuhde Moskovaan antoi kuitenkin puolueettomalle maalle valtavia etuja, jotka juontuvat aina Neuvostoliiton ajoilta. Kokonaiset talouden sektorit selviytyivät kiitos vain Venäjän suhteiden, oli kyse sitten telakkateollisuudesta, rakennusmateriaalien tuotannosta, paperista tai turismista. Kaikki tämä kuuluu nyt menneisyyteen, Dmitri Kiseljov tilitti.

Venäjän propagandassa Natoa maalataan Yhdysvaltain talutusnuorassa olevaksi Venäjän vastaiseksi liittoumaksi. Tätä viestiä Kiseljovkin yritti ohjelmassaan syöttää. Hänen mukaansa Yhdysvaltain johdon suhtautuminen Suomeen on todellisuudessa ”kylmää”. Kiseljov muun muassa väitti valheellisesti tasavallan presidentti Sauli Niinistön kärkkyneen viime vierailullaan Washingtonissa turhaan tapaamista Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa.

Kiseljov saattoi myös tahtomattaan lausahtaa Suomen Nato-jäsenyydestä viestin, joka voidaan tulkita myös positiivisesti. Naton myötä Suomi ei nimittäin tosiaan enää ole puolustuksensa kanssa yksin.

– Jos Suomella oli ennen erityisasema ja se huomioitiin, on maa nyt vain osa massaa – jossain Viron takana, Kiseljov totesi.

On his show tonight, top Russian state TV anchor Dmitry Kiselyov says Finland once had a "special status and was reckoned with", but after joining Nato, is now "just in the crowd, somewhere after Estonia" pic.twitter.com/wXszWo6qlh

— Francis Scarr (@francis_scarr) April 9, 2023