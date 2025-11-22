Verkkouutiset

Ihmiset osallistuivat Belémissä COP30-kokouksen yhteydessä järjestettyyn mielenosoitukseen vaatiakseen vahvempia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. AFP / LEHTIKUVA / PABLO PORCIUNCULA

Katkera riita fossiilisista polttoaineista, ilmastokokous ajautui umpikujaan

  • Julkaistu 22.11.2025 | 10:15
  • Päivitetty 22.11.2025 | 12:00
  • Luonto, Politiikka
Jokaisen 194 maan on hyväksyttävä sopimus, mikä hidastaa neuvotteluja.
COP30-ilmastokokouksessa Belémissä, Brasiliassa on puhjennut kiivas riita fossiilisista polttoaineista. Asiasta kertoi BBC.

Kiista koskee sitä, kuinka vahvasti maat sitoutuvat vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kaikkien 194 maan on hyväksyttävä sopimus, mikä tekee neuvotteluista hitaita ja hankalia.

Useat maat haluavat kunnianhimoisempia sitoumuksia fossiilisista luopumiseen. Uusimmassa sopimusluonnoksessa ei kuitenkaan mainita fossiilisia polttoaineita lainkaan, mikä on herättänyt suuttumusta monissa delegaatioissa.

Öljyntuottajamaat sekä monet kehittyvät maat jarruttavat sitovaa kirjausta fossiileista. Kehittyvät maat vaativat lupausten täyttämistä ilmastorahoituksesta ennen kuin ne suostuvat tiukempiin fossiilikirjauksiin.

Uusin luonnos ehdottaa ilmastorahoituksen kolminkertaistamista vuoteen 2030 mennessä, mutta ei määrittele, mistä rahoitus tulisi.

Kokousta on häirinnyt myös kaksi evakuointia, yksi mielenosoitusten ja toinen tulipalon vuoksi.

