”Kassa on tyhjä. Karmea totuus paljastuu.”

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi kertoo Facebookissa kysyneensä Espanjassa asuvalta henkilöltä, miten siellä pärjätään sähkölaskujen kanssa.

– Hyvin. Ei mitään ongelmaa. Valtio tukee reippaalla kädellä niiden kanssa. Ja sama on ollut muuten tilanne polttoaineidenkin kanssa, kokoomusedustaja toteaa henkilön vastanneen.

Kilpi kirjoittaa, että Espanjan lisäksi monessa muussa maassa valtiolta tulee apua. Esimerkiksi Saksassa tuen suuruus on 200 miljardia euroa.

– Valtio auttaa kansalaista tässä vaikeassa tilanteessa. Meillä ei. Miksi?

Kokoomusedustajan mukaan syy on pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen talouspolitiikassa.

– Kassa on tyhjä. Velkaa on lapettu valtavat määrät ja rahaa on jaettu ympäriinsä. Ei ole millä auttaa. Tämä on kylmä tosiasia, eikä tätä pääse mihinkään karkuun. Karmea totuus paljastuu, Marko Kilpi kirjoittaa.

Hallitusta on hänen mukaansa varoitettu ylivelkaantumisesta ja korkojen noususta, mutta lainarahaa on siitä huolimatta otettu jatkuvasti lisää. Nyt se Kilven mukaan kostautuu.

– Tästä varoitteli aika moni asiantuntijatahokin – Valtiontalouden tarkastusvirasto, talouspolitiikan arviointineuvosto, Valtiontalouden tutkimuskeskus, Suomen Pankki, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, ja unohtamatta tietenkään niitä lukemattomia juttuja, joita media on tuottanut. Ihan vain muutamia mainitakseni, Kilpi listaa.

– Tarkka taloudenpito kuulostaa tylsältä. Niuhottamiselta. Rahan jakaminen kivalta. Helpolta. Ehkä taloudenpidollekin on kuitenkin paikkansa. Lopulta.