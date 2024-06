Karu yllätys videolla: Räjähdelennokki lensi suoraan sotilaiden ajoneuvoon

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video, jossa räjähdelennokki lentää suoraan venäläissotilaiden ajoneuvoon.

Video on katsottavissa alla olevasta upotuksesta.

Poikkeuksellisen videosta tekee Ukrainan sotaa seuraava Wartranslated-sivuston mukaan se, että tapahtuneesta on olemassa videomateriaalia niin ajoneuvon sisältä venäläissotilaiden näkökulmasta kuin ukrainalaislennokin kamerasta.

Videolla näkyy, kuinka hyökkääjän sotilaat huomaavat lähestyvän lennokin ja hylkäävät ajoneuvon, joka räjähtää lennokin osumasta. Lopussa sotilaat palaavat palavan auton luokse tutkimaan vahinkoja.

Russian serviceman filming a Ukrainian FPV flying into their vehicle, with simultaneous drone footage provided by the 109th Territorial Defence Brigade, MURAMASA unit. pic.twitter.com/E6ZbHVf6wr

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) June 12, 2024