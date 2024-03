Kartta näyttää: Näihin öljynjalostamoihin on isketty keväällä

Ukraina on iskenyt viime kuukausien aikana kymmenillä pitkän kantaman räjähdelennokeilla strategisesti tärkeisiin kohteisiin eri puolilla Venäjää.

Venäjän puolustusministeriö usein ilmoittaa pudottaneensa kaikki lennokit, mutta sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella niiden aiheuttamat vauriot ovat olleet mittavia. Laajojen tulipalojen jälkien korjaaminen öljynjalostamoilla voi kestää asiantuntija-arvioiden mukaan jopa kuukausia.

Ukrainan tavoitteena on häiritä Venäjän saamia vientituloja ja sen asevoimien toimintaedellytyksiä Ukrainan rintamalla. Kremlin kannalta tapaukset ovat olleet vähintäänkin kiusallisia, sillä ilmatorjunta ei pysty estämään iskuja edes tärkeimpien kohteiden luona. Räjähdedroonit vaurioittivat jopa Kremlin kattoa Moskovassa viime vuoden keväällä.

Venäläislähteiden mukaan Ukraina olisi käyttänyt viimeaikaisissa iskuissa uusia lennokkimalleja, jotka pystyvät kuljettamaan aiempaa suuremman räjähdemäärän kohteeseensa ja lentämään erittäin matalalla. Käsiaseiden väitetään olleen tehottomia vain 12–15 metrin korkeudessa kulkeneita kohteita vastaan.

Kyiv Independent-, Ukrayinska Pravda– ja Kyiv Post -lehtien sekä muiden medioiden julkaisemiin tietoihin pohjautuva kartta näyttää, kuinka laajasti öljykohteita on moukaroitu viime aikoina. Punaisella merkittyjen kohteiden osalta on kerrottu ”lennokkivälikohtauksista” tai tulipaloista vuoden 2024 aikana.

I made a map of Russian refineries. Those marked red has had a "drone incident" or fire this year. pic.twitter.com/TrcEQdW8uE

— Def Mon (@DefMon3) March 17, 2024