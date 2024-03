”Ne lensivät matalalla” – Venäjällä ihmetellään uutta lennokki-iskua

Ukrainan kerrottiin tehneen viikonloppuna laajan iskun Asovanmeren rannalla sijaitsevaa Venäjän lentokonetehdasta vastaan.

Hyökkäykseen osallistui kymmeniä räjähdelennokkeja, joista ainakin osa vaikuttaa päässeen kohteeseensa Taganrogin lähellä.

Sotaa seuraava Frontelligence Insight -vapaaehtoisryhmä on julkaissut satelliittikuvia, jotka näyttävät lentokoneiden korjaamisen käytettävän laitoksen kärsimiä vaurioita.

Suuren rakennuksen katossa näkyy laajoja räjähdysten aiheuttamia polttojälkiä. Venäjän epäillään käyttäneen Taganrogin laitosta A-50-tutkakoneiden korjaamiseen. Ukraina on pudottanut kevään aikana jo kaksi arvokasta tutkakonetta, jotka maksavat useita satoja miljoonia euroja. Venäjällä arvioidaan olevan käyttökunnossa vain kuusi A-50-konetta.

Aiemmissa satelliittikuvissa hangaarin edustalla ollut A-50 ei ole enää näkyvissä maaliskuun 8. ja 9. päivänä tehdyissä havainnoissa.

Rakennuksen sisällä ollut kalusto mahdollisesti vaurioitui, jos Ukrainan räjähdelennokit onnistuivat läpäisemään sen katon. Laajemmasta tulipalosta ei ole kuitenkaan merkkejä.

Venäjä oli sijoittanut kuvien perusteella kohteen suojaksi ainakin yhden S-300- tai S-400-ilmatorjuntapatterin. Vauriot osoittavat, että lennokkiparven hyökkäys pystyy läpäisemään vastaavat suojaukset myös strategisesti tärkeiden kohteiden luona.

Venäläiset sotabloggaajat ovat jakaneet väitteitä, joiden mukaan Ukraina olisi toteuttanut hyökkäyksen uudella lennokkimallilla, joka pystyy kuljettamaan aiempaa suuremman räjähdemäärän kohteeseensa ja lentämään erittäin matalalla.

Räjähdelennokkien uskotaan lentäneen Luhanskin ja Donetskin alueiden yllä ennen kääntymistään etelään kohti Taganrogia. Venäläislähteiden mukaan laitteiden ääni muistuttaa iranilaisvalmisteisia Shahed-lennokkeja. Käsiaseiden väitetään olleen tehottomia vain 12–15 metrin korkeudessa kulkeneita kohteita vastaan.

– Ne lensivät hyvin matalalla. Reitin ennakointi on vaikeaa, eräs sotabloggaaja kirjoittaa Telegram-julkaisussaan.

The Frontelligence Insight conducted a visual analysis of satellite imagery to assess the impact of a Ukrainian UAV attack on an aircraft repair facility in Taganrog, The imagery indeed validates the damage sustained by the facility.

