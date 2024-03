Massiivinen lennokkien hyökkäys Venäjällä: Öljynjalostamo liekeissä

Öljynjalostamolla Venäjällä Orjolin kaupungissa palaa, alueviranomaiset ilmoittivat tiistaina, uutisoi The Kyiv Independent.

Orjolin alueen kuvernööri Andrei Klyshkovin mukaan tulipalo sai alkunsa lennokki-iskusta. Orjolin alue sijaitsee Länsi-Venäjällä noin 220 kilometriä Ukrainan rajalta.

Nižni Novgorodin alueen viranomaiset puolestaan ilmoittivat tiistaiaamuna, että useat lennokit osuivat Kstovon teollisuusalueelle ja kohdistuivat öljynjalostamoon. Yhdessä jalostusyksikössä syttyi tulipalo.

Venäjän toiseksi suurin öljy-yhtiö Lukoil vahvisti Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintezin prosessointiyksikön toiminta keskeytettiin väliaikaisesti ”tapauksen vuoksi”.

Nižni Novgorodin alue sijaitsee noin 400 kilometriä Venäjän pääkaupungista itään.

Belgorodin kuvernööri Vjatšeslav Gladkov raportoi tiistaiaamuna, että väitetyn lennokkihyökkäyksen takia seitsemän paikkakuntaa on jäänyt ilman sähköä.

Venäjän Belgorodin alue rajoittuu Ukrainan Sumyn, Harkovin ja Luhanskin oblasteihin.

War comes to Russia this morning. Reports of Ukrainian strikes on oil refineries in Orel and Nizhny Novgorod regions, and of crossborder incursions by Ukrainian-backed Russian insurgents in Belgorod, Bryansk and Kursk regions. pic.twitter.com/ylNakQZr4L

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) March 12, 2024