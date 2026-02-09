Kärsivällisyys lopussa: Israel uhkaa iskeä Iraniin omin päin

Israelin puolustusviranomaiset ovat kertoneet hiljattain yhdysvaltalaisille kollegoilleen, että Iranin ballististen ohjusten ohjelma on eksistentiaalinen uhka ja että Israel on valmis toimimaan yksipuolisesti tarvittaessa.

Jerusalem Postin lähteiden mukaan Israel on viestinyt aikomuksiaan tuhota Iranin ohjuskyky jo useampaan otteeseen viime viikkojen aikana.

— Sanoimme amerikkalaisille, että iskemme yksin, jos Iran ylittää ballistisille ohjuksille asettamamme punaisen viivan, lehden lähde sanoi ja lisäsi, että kynnys ei ole vielä ylittynyt. Israel kuitenkin seuraa jatkuvasti Iranin sisäisiä tapahtumia.

Virkamiehet korostivat, että Israel pidättää itsellään toimintavapauden, ja painottivat, ettei se salli Iranin palauttaa strategisia asejärjestelmiä mittakaavassa, joka voisi uhata Israelin olemassaoloa.

Yksi Jerusalem Postin lähteistä asevoimissa kuvaili nykyistä hetkeä ”historialliseksi tilaisuudeksi” antaa merkittävä isku Iranin ohjusinfrastruktuurille ja neutraloida aktiiviset uhat Israelille ja naapurimaille. Tämän lähteen mukaan Israel on jo esitellyt konkreettisen suunnitelman, miten Iranin ohjusohjelman laitoksiin iskettäisiin.

Useat israelilaiset virkamiehet olivat huolissaan siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saattaa ottaa käyttöön rajoitetun iskun mallin. Se voisi olla liian vähän ja jättää Iranille liikaa jäljelle. Jerusalem Post vertaa tilannetta siihen, kun Yhdysvallat on tehnyt operaatioita Jemenin huthikapinallisia vastaan.

— Huoli on, että hän saattaa valita muutaman kohteen, julistaa onnistumisen ja jättää Israelin hoitamaan seuraukset, aivan kuten huthien tapauksessa, yksi sotilaslähde sanoi. Hän lisäsi, että tällaiset osittaiset toimenpiteet eivät poista keskeistä uhkaa.

Lehden tietojen mukaan Israelin ilmavoimien tuleva komentaja Omer Tishler matkustaa pääministeri Benjamin Netanjahun mukana Yhdysvaltoihin. Netanjahun on mediatietojen mukaan määrä tavata presidentti Trump keskiviikkona.

Trump on vaikuttanut viime viikkoina epäröivän Iraniin iskemistä. Axiosin lähteiden mukaan Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat puntaroineet erityisesti, horjuttaisiko isku “merkityksellisesti” Iranin islamistista hallintoa vai tuottaisiko se vain koston kierteen. Time-lehden mukaan Trumpin pöydälle on tuotu myös muita vaihtoehtoja kuin varsinaiset kineettiset iskut, esimerkiksi kyberiskuja. Laajempi valikoima voi osaltaan hidastaa päätöksentekoa.

Toisaalta Trump on myös nimittänyt erityisedustajan pitämään yhteyden avoinna Iranin hallinnon ja liittolaisten välillä. Luottopakki Steve Witkoff ei ole mikään kokenut diplomaatti, mutta samalla Yhdysvallat on myös kasannut sotilaallista painetta Irania kohtaan tuomalla alueelle runsaasti lisää sotilaallista kalustoa. Vaikka sotilaallista iskua ei ole vielä nähty, sen uhka on yhä läsnä. Tällä tavalla paine kasvaa, ja isku tai iskut ovat viimesijainen keino.