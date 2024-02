Karoliina Partanen: Lasten kaltoinkohtelijoita on rangaistava kovemmin

Kansanedustaja Karoliina Partanen (kok.) on tehnyt lakialoitteen, jonka tarkoituksena olisi koventaa lapsiin kohdistuneiden rikoksien rangaistuksia. Tietyt henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset olisivat rangaistuksen koventamisperuste, kun tekijänä on perheenjäsen tai lähisuhteessa oleva ja uhrina on alaikäinen lapsi.

Partanen kertoo tiedotteessa toimineensa edunvalvojan sijaisena ja lasten oikeuksien puolustajana sadoissa oikeudenkäynneissä, joissa on ollut kyse lasten kaltoinkohtelusta ja tekijänä on ollut lapsen perheenjäsen tai muu läheinen.

– Tutkimusten mukaan suomalaisten tietoisuus kuritusväkivallan laittomuudesta on heikentynyt ja asenteet väkivallan vahingollisuudesta ovat koventuneet. Se on huolestuttava kehityssuunta, hän toteaa.

Suomessa kuolee vuosittain kahdesta kolmeen alle 10-vuotiasta lasta ja sairaaloissa hoidetaan vuosittain jopa satoja lasten vammoja, jotka ovat seurausta väkivallasta. Lapsiin kohdistuvia pahoinpitelyjä perhe- ja lähisuhteessa tapahtuu Suomessa edelleen kymmeniä tuhansia vuosittain.

– Lapsuudessa koetun pahoinpitelyn ja kaltoinkohtelun seuraukset näkyvät vielä aikuisiässäkin lisäten esimerkiksi alkoholiriippuvuuden, aggressioiden ja masennuksen riskiä. Erityisen haitallista pahoinpitely on silloin, kun se tapahtuu lähiaikuisen taholta, johon samanaikaisesti kohdistetaan turvallisuuden ja hellyyden tunteita, Partanen sanoo.

Partanen on tehnyt lakialoitteen rikoslain muuttamisesta siten, että eräät henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset olisivat rangaistuksen koventamisperuste, kun tekijänä on perheenjäsen tai lähisuhteessa oleva ja uhrina on alaikäinen lapsi.

– Joensuun järkyttävä lapsisurma osoittaa, että lainsäädäntömme ei ole ajantasainen, kun kyse on alaikäisten lasten suojelemisesta perhe- ja lähisuhteessa tapahtuvalta väkivallalta. Koventamisperusteen käyttö olisi perusteltua erityisesti tilanteissa, joissa teko olisi kohdistunut hyvin pieneen lapseen, teon olisivat jatkuneet pitkän ajanjakson tai teossa olisi erityisen halventavia tai sadistisia piirteitä, hän perustelee.

Lisäksi aloitteen mukaan alaikäiseen lapseen kohdistuva pahoinpitely ei voisi olla koskaan lievää. Aloitteen on allekirjoittanut jo melkein puolet kansanedustajista ja allekirjoittajia on jokaisesta eduskuntaryhmästä.