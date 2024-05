Taas palaa: Ukraina moukaroi Krimiä jo toistamiseen saman päivän aikana

Ukraina iski Venäjän valtaamalle Krimille jo toisena yönä peränjälkeen. Myös onnistuneiden iskujen kohde oli sama: Belbekin lentotukikohta Sevastopolin luoteisosassa.

Venäjän puolustusministeriö väitti torstain vastaisena yönä, että isku tehtiin Yhdysvaltojen lahjoittamilla taktisilla ATACMS- ohjuksilla. Jos Venäjää olisi uskominen, sen ilmatorjuntajärjestelmät olisivat onnistuneet tuhoamaan viisi Ukrainan ampumaa ohjusta vielä myöhään keskiviikkoiltana. Torstaina aamulla Venäjän puolustusministeriö ilmoitti vielä, että Krimillä oli tuhottu myös neljä Ukrainan dronea.

Keskiviikkona aamulla tapahtunut ensimmäinen isku oli ilmeisen tuhoisa. Venäläisten sotabloggarien mukaan siinä tuhoutui täysin yksi Mig-31-hävittäjä ja vahinkoja kärsi kolme Su-27-konetta. Lisäksi tuhoutui kaksi ilmatorjuntaohjusjärjestelmää (S-300, S-400), ja yksitoista sotilasta kuoli.

Jälkimmäisen iskun tuhoista on vielä vain vähän tietoja. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien ja videoiden perusteella Belbekissä sijaitseva asevarasto syttyi palamaan ja tuhoutui. Kyiv Post -lehden mukaan Belbekin lähistöllä kuultiin torstain vastaisena yönä parisenkymmentä voimakasta räjähdystä noin kymmenen minuutin aikana.

Kaksi iskua mahdollisesti samaan kohteeseen vain yhden vuorokauden aikana osoittaa erittäin vakavia puutteita Venäjän ilmatorjunnassa. Toinen merkille pantava seikka on, että Venäjä väittää niissä käytetyn Yhdysvaltojen lahjoittamia ohjuksia. Yhdysvallat on kieltänyt Ukrainaa käyttämästä lahjoittamiaan aseita iskuissa Venäjän puolelle. Niitä ei ole tarkoitettu hyökkäämiseen vaan puolustautumiseen, sanoivat yhdysvaltalaiset hallintolähteet viimeksi alkuviikosta Politico-lehdelle. Ukrainalaiset poliitikot ovat kuluvalla viikolla vierailemassa Washingtonissa ja pyrkivät saamaan Yhdysvallat pyörtämään tämän kiellon.

Krimin katsotaan kuuluvan Ukrainalle, mutta on mahdollista että Venäjän puolustusministeriö pyrkii käyttämään tilannetta hyväkseen ja osoittamaan, että Ukraina rikkoisi tätä Yhdysvaltojen asettamaa kieltoa.

As claimed, the first footages showing the aftermath of the ATACMS strike on Russian Belbek military airfield, near Sevastopol, Crimea.

P.S: 92N6 radar of the S-400 missile system. https://t.co/pZuZmgqSiA pic.twitter.com/ZzOAyg6oQX

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 15, 2024