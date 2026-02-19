Karoliina Partanen hakee jatkoa kokoomuksen puoluejohdossa

Kansanedustaja Karoliina Partanen tavoittelee jatkokautta kokoomuksen varapuheenjohtajana.



– Haluan mielelläni jatkaa hyvin alkanutta työtä puoluejohdossa ja olla mukana viemässä kokoomusta kohti eduskuntavaaleja ja vaalivoittoa. Olen kokenut erityisen mielenkiintoiseksi vaalien tekemisen ja haluankin olla mukana tukemassa ja innostamassa eduskuntavaaliehdokkaitamme ja kenttäväkeämme vaalikeväässä, Partanen sanoo tiedotteessa.

Partanen antaa tukensa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolle.



– Tuen Petteri Orpoa jatkokaudelle, ja seuraavan puoluejohdon keskeisin tehtävä onkin olla mahdollistamassa sellainen vaalitulos, että saamme maahan Petteri Orpon toisen hallituksen, Partanen sanoo.



– Mielestäni puoluejohdon tulee edustaa tasapuolisesti jäsenistöämme ja erilaisista taustoista tulevat vahvistavat sitä, että mahdollisimman moni suomalainen voi kokea kokoomuksen omaksi puolueekseen. Uuden puoluejohdon toimikauden aikana käydään puolueen ja myös Suomen suunnan kannalta merkityksellisimmät vaalit. Puoluejohdon on oltava piiriemme vahvana tukena ehdokashankinnassa ja kaikessa muussa vaalityössä sekä johdettava vaalit menestyksellisesti, hän jatkaa.

Jatkokaudelle Partasta esittävät Savo-Karjalan Kokoomus ja Kokoomuksen Naisten Liitto.



– Karoliinassa yhdistyy vahva vaikuttaminen ja lämmin sydämellisyys. Hän on aidosti läsnä ja kiinnostunut siitä, kuinka me teemme Suomesta paremman paikan tuleville sukupolville. Tarvitsemme Karoliinaa puoluejohtoon, jotta saamme kentän äänen kuuluville puoluejohdossa. Se on avain menestykseen seuraavissa eduskuntavaaleissa, kuvailee kansanedustaja ja kokoomusnaisten puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen.

Kansanedustaja Karoliina Partanen on kuopiolainen, vuonna 1983 syntynyt jyväskyläläislähtöinen varatuomari, Kuopion kaupunginvaltuutettu, Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja aluevaltuuston varapuheenjohtaja.

Hänen erityisten kiinnostuksen kohteiden ja osaamisen kerrotaan liittyvän työelämä-, tasa-arvo-, ja oikeuspolitiisiin kysymyksiin.

Partanen on finanssipoliittisen parlamentaarisen työryhmän jäsen, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen sekä perustuslaki- ja lakivaliokunnan varajäsen. Partanen on myös sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Kokoomuksen puheenjohtajisto valitaan puoluekokouksessa Jyväskylässä 5.-7.6.2026.



Partasen lisäksi ehdolle varapuheenjohtajaksi on ilmoittautunut kansanedustaja Janne Jukkola. Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto on kertonut harkitsevansa asettumista ehdolle.

