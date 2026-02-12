Kokoomuksen varapj-kisa käyntiin: ”Harkitsen vakavasti”

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto harkitsee asettuvansa ehdolle kokoomuksen varapuheenjohtajaksi kesällä pidettävässä puoluekokouksessa.
– Harkitsen vakavasti asiaa, Autto kertoo Verkkouutisille eduskunnassa. Autto on kokoomuksen kansanedustaja Lapin vaalipiiristä ja toimii eduskunnassa puolustusvaliokunnan puheenjohtajana.
Autto on toiminut kokoomuksen puoluevaltuuston johdossa vuodesta 2020 lähtien. Kesään mennessä hänelle tulee kolme kautta täyteen eikä hän voi jatkaa enää tässä tehtävässä.
Autto sanoo, että hän on saanut kentältä valtavasti kannustusta asettua ehdolle varapuheenjohtajaksi, ja harkitsee siksi asiaa. Kokoomuksen nykyiset varapuheenjohtajat ovat puolustusministeri Antti Häkkänen, kunta-ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sekä Karoliina Partanen.
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vahvisti lauantaina Helsingissä olevansa edelleen käytettävissä kokoomuksen puheenjohtajaksi kesän puoluekokouksessa.
Kokoomuksen puoluekokous järjestetään 5.-7.6.2026 Jyväskylässä.