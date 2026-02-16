Janne Jukkola hakee kokoomuksen varapuheenjohtajaksi

Kokoomuksen kansanedustaja, yrittäjä Janne Jukkola lähtee ehdolle puolueen varapuheenjohtajaksi kesäkuun puoluekokouksessa.

Kokkolan Lohtajalla asuva Jukkola sanoo, että kokoomuksen johdossa tarvitaan jatkossakin asiantuntemusta koko Suomesta. Hän sanoo näkevänsä kokoomuksen vahvuutena kyvyn toimia niin suurissa kaupungeissa, kasvavissa kunnissa kuin maaseudullakin.



– Toivon, että kokoomuksessa kuuluu yhä vahvemmin myös maakunnan ääni, pieneltä paikkakunnalta eduskuntaan noussut Jukkola toteaa.

Jukkola on ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka toimii eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Hän vetää eduskunnan huoltovarmuusryhmää ja toimii kokoomuksen yrittäjyysverkoston puheenjohtajana. Jukkola on mukana myös kokoomuksen kasvutyöryhmässä, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja Suomen talouskasvun vahvistamiseksi puoluekokouksen tavoiteohjelmaan.

Jukkola on toiminut yrittäjänä useilla eri aloilla. Ennen politiikkaa Jukkola työskenteli perheyrityksessä juustomestarina.



– Minulle tärkeitä teemoja ovat yrittäjyys, huoltovarmuus, turvallisuus sekä suomalaisen työn ja ruoantuotannon arvostus. Perheyrityksien kautta tunnen vahvasti yrittäjyyden haasteet ja mahdollisuudet. Yrityksemme työllistävät noin 70 henkeä, Jukkola kertoo.



Jukkola mainitsee tärkeiksi teemoikseen myös maanpuolustuksen ja reserviläistoiminnan.

Kokkolan kaupunginvaltuutettuja ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettuna toimiva Jukkola sanoo, että menestystä syntyy kaikkialla Suomessa. Kokkolan seutu on hänen mukaansa hyvä esimerkki alueesta, jossa vahva vientiteollisuus, yrittäjyys, satamatoiminta sekä maatalous luovat kasvua ja elinvoimaa. Hänen mukaansa samanlaisia mahdollisuuksia löytyy ympäri maan, kun niille annetaan oikeat edellytykset.

Jukkola painottaa kokoomuksen olevan koko Suomen puolue, jossa on tilaa erilaisille näkemyksille ja taustoille. Hän korostaa avointa suhtautumista toisiinsa, keskinäistä kunnioitusta sekä rakentavaa keskustelua puolueen sisällä vaikeistakin aiheista.

Jukkolan perheeseen kuuluu puoliso ja neljä lasta. Hän kertoo, että hänen arvoissaan korostuvat koti, perhe ja kulttuuriperinteet. Jukkola pitää myös uskontoa tärkeänä osana suomalaista kulttuuria ja identiteettiä ja katsoo, että perinteitä tulee vaalia samalla kun yhteiskunta kehittyy.

Puoluejohto valitaan kesäkuun puoluekokouksessa Jyväskylässä. Varapuheenjohtajaksi Jukkolaa esittää Pohjanmaan Kokoomuksen piiri.



