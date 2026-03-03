Kansanedustajan mukaan Suomi tarvitsee lisää vankiloita

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho kehottaa puuttumaan vankiloiden täyttymisen luomiin ongelmiin. Uusien vankiloiden ohella vaihtoehtoisia rangaistusmuotoja pitäisi hänen mukaansa harkita.

– Tarvitsemme lisää vankiloita, mutta on perusteltua arvioida myös tuomioita, kansanedustaja kirjoittaa X:ssä.

Jos vanki ei ole muille turvallisuusriski, kuten talousrikolliset, voitaisiin Laihon mukaan harkita jalkapannan tai yhteiskuntapalvelun kaltaisia muita keinoja.

Hän viittaa Helsingin Sanomien uutiseen, jonka mukaan täpötäysien vankiloiden työntekijät kuvailevat tilannetta ”tikittäväksi aikapommiksi”.

Kapasiteetin täyttyminen aiheuttaa turvattomuutta ja vaaratilanteita sekä vangeille että vartijoille. Kyselyyn vastasi yli sata vankilatyöntekijää.

– Vankeja on jo liikaa ja henkilökuntaa aivan liian vähän, eräs vastaaja sanoo.

Vankimäärä on ollut kasvussa viime vuosien aikana. Vartijoiden mukaan yliasutettua vankilaa on vaikea pitää hallinnassa. Rikosseuraamuslaitos (Rise) kuvailee tilannetta vakavaksi.

Turvallinen käyttöaste olisi 90 prosenttia, mutta keskimäärin se oli vuoden alussa 116 prosenttia. Yhteensä 118 työntekijästä 104 sanoo vankiloiden turvallisuustilanteen heikentyneen 2020-luvulla.

Vankiloiden turvallisuutta heikentävät huumeet, huumevelat, mielenterveysongelmat ja joidenkin työntekijöiden riittämätön koulutus. Kyselyyn vastasi myös rikosseuraamusesimiehiä ja -työntekijöitä, ohjaajia ja muissa tehtävissä vankiloissa toimivia.