Opetusministeri paljastaa uutta tietoa kotikouluja koskevasta selvityksestä

Opetusministeri Anders Adlercreutz (rkp) paljastaa laittaneensa vireille selvityksen kotikouluista vähin äänin jo viime vuoden puolella, kun Suojelupoliisissa oli huolestuttu ilmiöstä. Ministeri nostaa asian esiin Verkkouutisten Asiakysymys-videohaastattelussa.

– Se, että selvitys oli jo vireillä, siitä kerroin sitten maaliskuussa, Adlercreutz sanoo.

Maaliskuussa uutisoitiin opetus- ja kulttuuriministeriön tekevän selvityksen kotiopetuksen tilanteesta. Asiasta kertoi Adlercreutz tuolloin STT:lle. Julkisuudessa tulkinnaksi jäi, että selvitys oli paraikaa käynnistynyt. Tätä vahvisti myös se, että paria päivää ennen lapsiasiavaltuutettu oli vaatinut julkisuudessa opetus- ja kulttuuriministeriötä käynnistämään selvityksen asiasta.

Ilmeisesti hän ei ollut tietoinen, että sellainen oli jo tekeillä?

– Hän ei selvästikään ollut siitä tietoinen vielä, Adlercreutz myöntää.

Helmikuussa Adlercreutz oli esimerkiksi kertonut Helsingin Sanomissa seuraavansa tilannetta, mutta rajoituksia kotiopetukseen ei ole toistaiseksi näköpiirissä. Ministeri sanoo nyt, että tilannetta on seurattu jo pidempään selvityksen kautta.

Ahvenanmaalle ei toimivaltaa

Suojelupoliisi ja lapsiasiavaltuutettu ovat olleet yhtä lailla huolissaan ilmiöstä, jossa kotiopetuksessa olevien lasten määrä on lähes kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Kotiopetukseen siirtymiseen riittää huoltajan ilmoitus ja opetusta on käytännössä vaikea valvoa. Suurena riskinä on pidetty erilaisten ääriajattelujen levittämistä kotiopetuksen varjolla.

Poimintoja videosisällöistämme

Opetusministeri sanoo, että selvityksen on tarkoitus valmistua tämän vuoden puolella ja väläyttää mahdollisia, pieniä korjaustoimia jo tämän vaalikauden aikana. Eduskuntapuolueista vihreät ja vasemmistoliitto ovat vaatineet kotiopetuksen kieltämistä, mutta ministerin mukaan tähän ei olla ainakaan heti menossa:

– En ole itse sulkenut sitä pois, mutta ajattelen, että tässä on syytä lähteä asteittain liikkeelle. Nyt saadaan piakkoin tietoa siitä, mikä se nykytilanne on.

Ahvenanmaan tilanne on oma lukunsa, sillä opetuksen järjestäminen kuuluu maakunnan itsehallinnon piiriin. Ruotsissa on koulupakko, ja valtaosa kotiopetuksessa olevista lapsista on Ruotsista muuttaneita. Ilmiöön on mediatietojen mukaan kytkeytynyt ääriajattelua.

Adlercreutz myöntää, ettei hänellä tai hallituksella ole toimivaltaa Ahvenanmaan asioihin, jos hallitus päätyy tiukentamaan kotiopetukseen pääsyä tavalla tai toisella.

– Minulla ei ole toimivaltaa Ahvenanmaan asioiden suhteen, mutta olen ymmärtänyt, että siellä näitä valvontakäytänteitä on tiukennettu.

KATSO UUSIN ASIAKYSYMYS-JAKSO: Suojelupoliisi varoitti kotikouluista – ministeri ei sulje pois isoakaan muutosta