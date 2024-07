Kansanedustajan huoli Ukrainassa: Olemassaolomme on kiinni USA:n vaaleista

Ukrainassa seurataan Yhdysvaltain marraskuisia presidentinvaaleja pelonsekaisin tuntein, sillä tuen jatkumisen katsotaan riippuvan pitkälti siitä, kuka astelee Valkoiseen taloon tammikuussa 2025.

Ukrainalainen kansanedustaja, Golos-puolueen puheenjohtaja Kira Rudik sanoo Ukrainan fyysisen olemassaolon riippuvan Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksesta etenkin Ukrainan tukemiseen kriittisesti suhtautuvan J.D. Vancen tultua valituksi republikaanien presidenttiehdokas Donald Trumpin varapresidenttiehdokkaaksi, kertoo The Telegraph.

Vance on muun muassa todennut, ettei häntä kiinnosta, mitä Ukrainalle tapahtuu. Vancen mukaan Ukrainalla ole toivoakaan saada takaisin Venäjän miehittämiä alueita.

Rudikin mielestä Kiovan on syytä pyrkiä keskusteluyhteyteen Vancen kanssa ja saada hänet vakuuttuneeksi siitä, miksi Ukrainan tukeminen on niin tärkeää paitsi Yhdysvalloille myös globaalisti.

Rudikin mukaan Vancen valinta kertoo siitä, että Ukrainan olisi pitänyt lähestyä ahkerammin molempien puolueiden kongressiedustajia ja varmistaa, että Ukrainan viesti välittyy kunnolla.

Rudik arvioi, että yksi tehokkaimmista tavoista tukea Ukrainaa on 500 miljardin dollarin suuruiset jäädytetyt venäläisvarat. Tällä hetkellä tarkoitus on pitää varat jäädytettynä ja antaa Ukrainalle 50 miljardin dollarin suuruinen laina, mutta Rudikin mukaan kyse on vain puolesta askeleesta ja on tehtävä enemmän.

Trump on väittänyt, että tullessaan valituksi presidentiksi, hän ratkaisee Ukrainan sodan. Rudik on kuitenkin epäileväinen, mitä mahdollinen ”diili” Ukrainan kannalta tarkoittaisi tai miten varmistettaisiin Venäjän pitäytyminen sopimuksessa.

– En näe kenenkään ilmoittautuvan Putinin takuumieheksi ja varmistamaan, että hän pitää sovitusta kiinni – en YK:n, Naton tai kenenkään vallanpitäjän tai sellaiseksi aikovan.

– Tämä on kriittistä, koska se, mikä voi nyt näyttää hyvältä idealta, voi olla kahden vuoden päästä katastrofi, jos Venäjä uudelleenvarustautuu ja hyökkää kimppuumme taas, Rudik sanoo.