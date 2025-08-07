Verkkouutiset

Viking Line on saanut viime vuosina eniten yritystukia. Kuvassa varustamon laiva Tallinnan satamassa. VILLE MÄKILÄ

Kansanedustaja Viking Linen ilmoituksesta: Uhkailua ja kiristystä

Laivavarustamo uhkaa siirtää aluksensa Ruotsin lipun alle.
Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) kommentoi laivavarustamo Viking Linen ilmoitusta siirtää laivansa Ruotsin lipun alle, mikäli yhtiön saamia yritystukia leikataan.

– Tätähän tämä heti on. Uhkailua ja kiristystä, ettei tukiin saisi koskea tai yritykset lähtevät Suomesta, Sinuhe Wallinheimo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän viittaa Talouselämän uutiseen Suomen suurimmista yritystukien saajista. Sen mukaan Viking Line on ollut vuosien 2020-2024 aikana suurin yritystukien saaja Suomessa. Laivavarustamo on saanut valtiolta yritystukia yhteensä 116,9 miljoonaa euroa.

Seuraavaksi eniten tukia ovat saaneet metsäyhtiö UPM-Kymmene (109,6 miljoonaa) ja laivavarustamot Finnlines (79,5 euroa) ja Tallink Silja (65,9 euroa).

– Olisi silti hyvä selvittää, kuinka moni top 10 -yritystukien saajista todella olisi muualla ilman tukia? Rehellinen arvio palvelisi kaikkia, Wallinheimo kysyy.

Viking Linen uhkauksen taustalla on valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) keskiviikkona ilmoittamat leikkaukset. Leikkausten joukoissa olisi laivojen palveluhenkilöstön jättäminen miehistötuen ulkopuolelle.

Yhtiön viestintäjohtaja Johanna Boijerin mukaan miehistötuen leikkaus vaikuttaisi vakavasti Viking Linen toimintaan. Hänen mukaansa kyse ei ole vain taloudesta vaan myös huoltovarmuudesta. Tällä hän viittaa muun muassa siihen, että kriisitilanteen sattuessa Suomen lipun alla olevat laivat voitaisiin ottaa valtion käyttöön.

Riikka Purra ilmoitti suunnitelluista menoleikkauksista eilen keskiviikkona. Valtiovarainministeri sanoi etukäteen esittävänsä menosopeutusta vain toissijaisiin kohteisiin, jolloin valtion ydintehtävien rahoitukseen ei koskettaisi. Esityksen sanottiin toimeenpanevan kevään puoliväliriihen linjauksia ja sisältävän ehdotuksen uusiksi sopeutustoimiksi. Niillä varmistetaan, että velkasuhde vakautuu vaalikauden lopulla.

Riikka Purra muistutti julkisen talouden tilanteen olevan hallituksen jo päättämistä sopeutustoimista huolimatta edelleen vakava.

Budjettiehdotus sai kuitenkin poikkeuksellisen laajan tyrmäyksen sekä muilta hallituspuolueilta että etujärjestöiltä ja ekonomisteilta. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio­toiminnan (tki) rahoitukseen esitettyjen leikkausten varoitettiin olevan ristiriidassa kasvutavoitteen kanssa.

