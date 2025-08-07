Riikka Purran esitykselle laaja tyrmäys

Kokoomuksen työministeri Matias Marttinen ja hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz ilmoittivat keskiviikkoiltana, etteivät he hyväksy valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) esittämää budjettiehdotusta.

Adlercreutz sanoi Helsingin Sanomille esityksen sisältävän lähinnä asioita, joita perussuomalaiset eivät saaneet läpi hallitusneuvotteluissa. Hänen mukaansa virkamiesten aikaa käytettiin tehottomasti, koska neuvottelut alkavat lähes nollasta.

Valtiovarainministeri sanoi etukäteen esittävänsä menosopeutusta vain toissijaisiin kohteisiin, jolloin valtion ydintehtävien rahoitukseen ei koskettaisi. Esityksen sanottiin toimeenpanevan kevään puoliväliriihen linjauksia ja sisältävän ehdotuksen uusiksi sopeutustoimiksi. Niillä varmistetaan, että velkasuhde vakautuu vaalikauden lopulla.

Riikka Purra muistutti julkisen talouden tilanteen olevan hallituksen jo päättämistä sopeutustoimista huolimatta edelleen vakava.

Budjettiehdotus sai kuitenkin poikkeuksellisen laajan tyrmäyksen sekä muilta hallituspuolueilta että etujärjestöiltä ja ekonomisteilta. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio­toiminnan (tki) rahoitukseen esitettyjen leikkausten varoitettiin olevan ristiriidassa kasvutavoitteen kanssa.

– Menoleikkauksilla on ylipäätään hankala saada aikaan kasvua, mutta varsinkin leikkaukset koulutukseen ja tutkimukseen haittaavat kasvua, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtava tutkija Tuomas Matikka sanoi Taloussanomille.

Hyvinvointiala HALI ry arvosteli voimakkaasti sadan miljoonan euron lisäleikkauksia sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksiin vuositasolla.

– Purran leikkausesitys veisi sote-järjestöiltä tuhkatkin pesästä. Lisäleikkaukset vaarantaisivat kansalaisyhteiskuntamme, vaikka tässä ajassa sitä pitäisi entisestään vahvistaa. Uskon, että budjettiriihessä hallituspuolueilta löytyy viisautta tämän esityksen teilaamiseen, Halin toimitusjohtaja Sanna Aunesluoma totesi tiedotteessa.