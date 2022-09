Kansanedustaja viisumeista: Hallitus istuu käsiensä päällä

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman moittii hallitusta viivyttelystä venäläisten turistiviisumien kanssa.

– Hallitus on istunut viikkoja käsiensä päällä viisumiasiassa. Hallitus on tulkinnut ylikireästi Schengen-sääntöjen edellytyksiä rajan sulkemiseksi venäläisturisteilta.

– Hallitus on ohittanut oikeuskanslerin neuvon, että kansallisella laillakin viisumit voi kieltää. Laiminlyönti, Vestman toteaa Twitterissä.

Rajavartiolaitos kertoi torstaina, että rajaliikenne vilkastui yön aikana Kaakkois-Suomen rajavartioston rajanylityspaikoilla. Liikenne oli normaalia vilkkaampaa maahan-saapuvan liikenteen osalta. Myös aamun saapuva rajaliikenne on jatkunut vilkkaana.

Venäjän julistaman osittaisen liikekannallepanon on arvioitu lisäävän maasta pois pyrkivien määrää. Tämä voi näkyä lisääntyneenä liikenteenä myös Suomen ja Venäjän rajalla.

Hallitus on istunut viikkoja käsiensä päällä viisumiasiassa. Hallitus on tulkinnut ylikireästi Schengen-sääntöjen edellytyksiä rajan sulkemiseksi venäläisturisteilta. Hallitus on ohittanut oikeuskanslerin neuvon, että kansallisella laillakin viisumit voi kieltää. Laiminlyönti. https://t.co/d72AuWftlK

— Heikki Vestman (@HVestman) September 22, 2022