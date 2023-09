Kansanedustaja päivittäisi nopeasti terrorismilakeja – ”ei enää liian hyväuskoisia”

– Maamme terrorismilainsäädäntö tulee päivittää kiireellisenä ja varmistaa, että emme ole jatkossa enää liian hyväuskoisia tässäkään. Myös palanneiden turvallisuusuhat tulee ottaa vakavasti, toteaa kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) viestipalvelu X:ssä.

Hän viittaa jihadistiseen liikehdintään erikoistuneeseen tutkijaan ja konsulttiin Juha Saariseen Ilta-Sanomissa. Saarisen mukaan Suomi on yksi harvoista EU-maista, ja ainoa Pohjoismaa, jossa yksikään ISISin tai muiden jihadistiryhmien toimintaan osallistunut palaaja ei ole saanut tuomiota terrorismi- tai sotarikoksista.

Saarinen kertoo IS:lle, että Suomen nollatulokseen vaikuttaa moni syy.

Yksi suuri tekijä on se, millainen Suomen terrorismirikoslainsäädäntö on ollut, kun naiset olivat konfliktialueella ja osallistuivat Isisin toimintaan.

Toinen tekijä liittyy viranomaisten toimivaltuuksiin varsinkin esiselvitysvaiheessa, kun pakkokeinoja ei voida käyttää. Kolmas tekijä taas on se, että kyseessä olevat oletettavat rikokset ovat tapahtuneet ulkomailla, jonka vuoksi niitä on haastavaa selvittää Suomesta käsin.

– Näyttää ehkä siltä, että Suomessa tämä kynnys esitutkinnan aloittamiseksi ulkomailla tapahtuneissa terrorismirikoksissa on muodostunut aika korkeaksi, Saarinen toteaa.

Muualla Euroopalla naisia on tuomittu siitä, että he ovat matkustaneet konfliktialueille toimimaan esimerkiksi kotiäiteinä, millä on mahdollistettu heidän miestensä osallistumisen aseelliseen toimintaan. Tämä on monessa maassa tulkittu terrorismin tukemiseksi.