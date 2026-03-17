Kansanedustaja kysyy, miksi SDP vastustaa selvää kasvukeinoa

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tuore raportti vahvistaa, että hallituksen päätös laskea ylimpiä marginaaliveroja oli oikea. Verotus on Suomessa kuitenkin edelleen liian kireää, sanoo kansanedustaja Susanne Päivärinta (kok.). Hän ihmettelee SDP:n linjaa, joka on ristiriidassa tutkimustiedon kanssa.

Etlan tänään julkaistu raportti osoittaa selvästi, että marginaaliverojen lasku tukee talouskasvua. Hallitus alensi ylimpiä marginaaliveroja 57 prosentista 52 prosenttiin, mutta taso on yhä korkea.

– Teimme historiallisen ylimpien marginaaliverojen laskun, mutta työ ei ole valmis. Kenenkään ei pitäisi maksaa yli puolta palkastaan veroina. Marginaaliveroja on alennettava edelleen, jotta Suomi saadaan kasvu-uralle, Päivärinta sanoo tiedotteessa.

Päivärinnan mukaan ongelma ei koske vain kaikkein suurituloisimpia.

– Ylimmät marginaaliverot alkavat jo noin 4700 euron kuukausituloista. Jo reilun 3500 euron tuloilla rajavero nousee lähes 50 prosenttiin. Esimerkiksi Ruotsissa vastaavilla tuloilla jäädään alle 30 prosenttiin. Tämä kertoo, että työn tekeminen ja lisätyön vastaanottaminen ei Suomessa kannata riittävästi, Päivärinta harmittelee.

Hänen mukaansa marginaaliverotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa, jotta työnteko olisi aina kannattavaa.

– Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n mukaan optimaalinen ansiotulojen marginaalivero olisi noin 44 prosenttia. Kun lisätyöstä jää käteen enemmän, kannustaa se myös kouluttautumiseen ja uralla etenemiseen.

Etlan raportin valossa Päivärinta haastaa SDP:n linjan verotuksen kiristämisestä.

– Hölmöläisten hommaa, että SDP vastustaa marginaaliverojen alentamista ideologisista syistä, vaikka tutkimus toisensa jälkeen juuri osoittaa kevyemmän verotuksen lisäävän taloudellista aktiivisuutta ja todennäköisesti kasvattavan verotuloja. Tämä on yksi vaikuttavimmista keinoista vahvistaa kasvua, ja juuri sitä SDP vastustaa.

Päivärinta vaatii SDP:ltä selkeitä vastauksia.

– SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi viime viikolla Veronmaksajien tilaisuudessa, ettei puolue kiristäisi tavallisen palkansaajan verotusta. Mutta kuka on heidän mielestään tavallinen palkansaaja? Ketkä joutuisivat maksajiksi? Suomalaisten ansaitsevat suoran vastauksen siihen, kenen veroja SDP olisi valmis kiristämään ja miksi puolue sivuuttaa tutkimustiedon, jonka mukaan marginaaliveroja pitäisi päinvastoin laskea, Päivärinta sanoo.