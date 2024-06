”Autotyöntekijä voi siirtyä broileritehtaaseen samalla luvalla” – näin hallitus pyrkii joustavoittamaan maahanmuuttoa

Työministeri Arto Satonen (kok.) torjuu opposition arvostelun siitä, että hallitus vaikeuttaa maahanmuuttajien asemaa ja tätä kautta myös työllistymistä Suomessa.

– Hallitusohjelmassa on toki sellaisia kohtia, jotka kiristävät maahanmuuttopolitiikkaa. Ennen kaikkea ne pitkälti kohdistuvat muuhun kuin työperäiseen maahanmuuttoon, Satonen sanoo Verkkouutisten videohaastattelussa.

Satosen mukaan hallituksen pyrkimyksenä on esimerkiksi työperäiseen maahanmuuttoon liittyen joustavoittaa jo Suomessa työssä olleiden ihmisten uuden työpaikan löytämistä. Hän viittaa lausunnolla olevaan lakiesitykseen ja EU:n ulkopuolelta tulleeseen työntekijään:

– Jos hänen työnsä vaikkapa Uudenkaupungin autotehtaalta loppuvat, aiemmin hän on ollut sidoksissa omaan toimialaansa. Jatkossa näin ei enää ole. Jos vaikka Raumalla tarvitaan väkeä broileritehtaaseen, se autotyöntekijä voi siirtyä sinne broileritehtaaseen samalla luvalla ja joustavasti.

– Uskon, että tämä tulee helpottamaan esimerkiksi jo niiden maassa olevien ulkomaalaisten työllistymistä, jotka ovat jollekin alueelle Suomessa sitoutuneet ja elämänsä rakentaneet. He voivat ottaa näin laajemmin työtä vastaan.

Kyseinen lakiesitys on julkisuudessa nostattanut enemmän arvostelua liittyen niin sanottuun ”kolmen kuukauden sääntöön”, minkä aikana työntekijän tulisi löytää uutta työtä tai poistua maasta. Tämä ehti jo herättää rajua arvostelua liittyen pelkoon kansainvälisten osaajien kaikkoamisesta. Tähän onkin tulossa muutosta:

– Ehkä isossa kuvassa voisi sanoa, että ”valkokaulustyöntekijöiden” osalta tämä aika on pääsääntöisesti kuusi kuukautta ja ”sinikaulustyönteijöillä” kolme kuukautta.

Satonen viittaa myös EU-direktiiviin ja lisää, että jälkimmäisten osalta rajoitus koskee ainoastaan heitä, jotka ovat olleet alle kaksi vuotta töissä Suomessa.

Minkälaista vääntöä hallituksen sisällä on olut saada näitä asioita läpi liittyen työperäiseen maahanmuuttoon?

– Pitkälti asiat on ratkaistu hallitusohjelmassa, jossa on hyvinkin yksityiskohtaisesti käyty näitä lävitse. Lisäksi on toki neuvoteltu ja löydetty kompromisseja.

Satonen nostaa esiin myös, että työperäisen maahanmuuton osalta tilanne näyttää Suomessa tällä hetkellä ylipäänsä hyvältä, mikä näkyy luvuistakin. Parin viime vuoden aikana Suomeen on tullut paljon maahanmuuttajia työn perässä.