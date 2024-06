Karoliina Partanen: Vaalitulos osoittaa, että jokaisella äänellä on merkitystä

Tampereella kokoontunut kokoomuksen puoluekokous on valinnut puolueelle uudet varapuheenjohtajat sunnuntaina.

Varapuheenjohtajiksi valittiin puolustusministeri Antti Häkkänen, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sekä kansanedustaja Karoliina Partanen.

– Kokoomus valitsi Tampereella vahvan puoluejohdon. Olemme tehneet paljon ohjelmatyötä. Joukkueemme on yhtenäinen. Lähdetään jatkamaan työtä, mitä tehdään hallituksessa pääministeripuolueena. Puolueena olemme vahvassa asemassa mutta emme jää koskaan laakereille lepäämään. Ohjelma- ja vaalityö kohti kunta- ja aluevaaleja käynnistyy seuraavaksi, Petteri Orpo tiivisti puoluekokouksen annin sunnuntaina tiedotustilaisuudessa.

Varapuheenjohtajien vaali oli todella tiukka, sillä tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala hävisi Partaselle vain 0,4 äänellä. Alle yhden äänen ero selittyy sillä, että puoluekokouksen äänioikeutettujen joukossa oli muutama osaäänellinen edustaja.

Lisäksi ehdolla varapuheenjohtajaksi oli kansanedustaja Jarno Limnéll.

– Vaalitulos osoittaa sen, että jokaisella äänellä on demokratiassa merkitystä. Vaalitulos osoittaa sen, että olemme koko Suomen kokoomus, joka näkyy meidän puheenjohtajistossa. Kentältä tullut viesti on, että kokoomuslaiset ja suomalaiset luottavat, että löydämme ratkaisuja haastavimpiin asioihin, mitä meillä on, Partanen kommentoi tuoreeltaan valintaa tiedotustilaisuudessa.

Häkkänen on toiminut puolueen varapuheenjohtajana vuodesta 2016 ja Ikonen vuodesta 2020. Partanen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Kuopiosta.

– Kokoomus on eteenpäin katsova, tulevaisuusorientoitunut puolue, joka etsii suomalaisten parhaaksi hyviä ratkaisuja puoluejohdon ja kentän hyvällä yhteistyöllä. Lähdetään täältä yhtenäisenä ja päättäväisenä joukkueena eteenpäin, Häkkänen totesi.

Kokoomus valitsi sunnuntaina myös puoluevaltuuston puheenjohtajan. Kansanedustaja Heikki Autto jatkaa puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden.

Petteri Orpo valittiin lauantaina yksimielisesti jatkokaudelle kokoomuksen puheenjohtajana.

– Todella hieno viikonloppu takana. Puoluekokouksessa on ollut poikkeuksellisen hyvä tunnelma sekä nöyrä ja työteliäs mieli. Osaamme olla riemuissamme onnistumisista ja tiedostamme, miten valtava työ on edessä, kokoomuksen väistyvä puoluesihteeri Kristiina Kokko tiivisti viikonlopun puoluekokouksen antia tiedotustilaisuudessa.