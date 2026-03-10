Kansanedustaja ihmettelee SDP:n Nasima Razmyarin puheita: Verotus on jo tapissa

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo ihmettelee SDP:n kansanedustajan ja varapuheenjohtajan Nasima Razmyarin puheita veronkorotuksista.
– Kun seuraavalla kaudella puhutaan 8–11 miljardin sopeutuksesta ja SDP:n 1. varapuheenjohtaja esittää, että yli puolet tehtäisiin veronkorotuksilla, suunta olisi kylmäävä, Wallinheimo toteaa X-palvelussa.
Razmyar esittää Kauppalehden haastattelussa, että ensi vaalikaudella veronkorotuksia pitää olla säästöjä enemmän. Finanssipoliittisen parlamentaarisen työryhmän arvion mukaan seuraavan hallituksen on leikattava menoja tai lisättävä tuloja 8–11 miljardilla eurolla.
Razmyar ei ota tarkemmin kantaa siihen, mitä veroja hän haluaisi korottaa, mutta mainitsee listaamattomien yritysten osinkoverouudistuksen.
Wallinheimo ei allekirjoita tätä:
– Verotus on Suomessa jo tapissa, eikä lisää verottamalla varmasti synny kasvua, hän sanoo.