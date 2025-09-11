Kansanedustaja ihmettelee: Miksi SDP heräsi vasta nyt valtion velkaantumiseen?

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on arvostellut viime aikoina toistuvasti pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusta valtion velkaantumisesta.

Puheita on pidetty kyseenalaisina, sillä pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus otti enemmän velkaa vuosina 2020, 2022 ja 2023. Juha Sipilän (kesk.) hallituskauden lopulla budjetti oli saatu lähes tasapainoon.

Marinin kaudella räjähtänyttä velkaantumista ei voi selittää vain koronan kaltaisilla kriiseillä, sillä aluksi Antti Rinteen (sd.) johdolla toiminut hallitus lisäsi valtion menoja merkittävästi. Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kertoo toivovansa, ettei Antti Lindtmanin puheissa ole vain kyse ”demarien bluffista” äänestäjille.

– Kaikki ymmärtävät, että emme voi elää loputtomiin velaksi. Ja ehkä Antti Lindman on nyt pääministeri-innossaan herännyt tähän. Mutta ehkä SDP olisi voinut olla huolissaan velkaantumisesta jo aiemminkin, sillä viime vaalikaudella he saivat hyvässä kunnossa olleen talouden itselleen, kansanedustaja sanoo Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa.

Hän muistuttaa Marinin hallituksen saaneen vaivoin kasaan vain noin 300 miljoonan euron säästöt. Nykyinen hallitus on sen sijaan sopeuttanut menoja kymmenen miljardin euron edestä.

Aiemman velanoton hintalappu kasvaa jatkuvasti, sillä korkokuluja maksetaan kuluvana vuonna 3,2 miljardia euroa. Laskun arvioidaan kasvavan viiteen miljardiin euroon vuoteen 2029 mennessä.

– Mutta taaksepäin ei kannata katsoa. Meidän pitää tehdä enemmän, Timo Heinonen toteaa.

Antti Lindtman luetteli Ylen haastattelussa noin 1,5 miljardin euron arvoisia menolisäyksiä ja ilmoitti haluavansa perua merkittävän osan viime vuosina tehdyistä säästöistä. Timo Heinosen mukaan on todennäköistä, että valtaan päästyään SDP kiristäisi jo nyt kireää verotusta Suomessa.

– Puolue, joka näyttää rakastavan korkeita veroja, tulee luultavasti niitä kiristämään ja korottamaan. Olen aiemmin todennut, että jos korkeat verot olisivat ratkaisu näihin ongelmiin, niin eihän tällä maalla olisi ollut ongelmia koskaan, kokoomusedustaja sanoo.

Ongelmana on, ettei Suomen verotus ole kannustanut kasvuun ja yrittäjyyteen. Timo Heinonen nostaa esiin viimeaikaisia merkkejä talouskasvun heräämisestä ja muistuttaa, että hallitus pyrkii tukemaan päätöksillään lapsiperheitä, keventämään työn verotusta ja vahvistamaan yritysten työllistämispotentiaalia erityisesti nuorten osalta.

– Jos pääsemme kiinni talouskasvun syrjään niin uskon, että saavutamme kannustavilla veronkevennyksillä paljon enemmän kuin sillä, että demarit puolitoista vuotta sitten vaihtoehdossaan esittivät kolmen miljardin euron kiristyksiä, Heinonen jatkaa.

KATSO UUSIN JAKSO: Mitä jos droonit vyöryvät Suomen ilmatilaan?