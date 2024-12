Kansanedustaja ihmettelee aiempia puheita miinoista

Kansanedustaja Marko Kilpi (kok.) ihmettelee Facebookissa aiempaa keskustelua jalkaväkimiinoista.

– Aika monta kertaa on tullut kysyttyä tässä vuosien varrella vaikka minkälaiselta asiantuntijalta, jopa aiemmalta puolustusvoimain komentajaltakin, että miten se on oikein niiden jalkaväkimiinojen kanssa? Vastaus on ollut aina sama. Niitä ei enää ole, eikä tarvita, koska ne on korvattu täysimääräisesti toisenlaisilla järjestelmillä. Samalla kysymystä on pidetty jotenkin turhana ja tyhmänä. Mitä siinä poika oikein joutavia kyselet, on tässä muitakin paljon tärkeämpiä juttuja, Kilpi kuvailee keskusteluja.

Suomessa on käynnistynyt keskustelu jalkaväkimiinojen palauttamisesta ja Ottawan sopimuksesta irtautumisesta. Puolustusvoimien kanta on Uutissuomalaisen mukaan nykyään se, että jalkaväkimiinalle ei löydykään selvää korvaajaa.

– Minä muodostin mielipiteeni 1980-luvun lopulla, kun noita jalkaväkimiinoja turpeeseen asenneltiin pioneerihommia harjoitellessa. Olihan se aivan selvää, että tämän parempaa, tehokkaampaa ja edullisempaa puolustuksellista asetta ei olekaan. Sen vuoksi ei silloin oikein käynyt mielessäkään, että niistä joskus jostain syystä luovuttaisiin, Kilpi toteaa.

Kilven mukaan jalkaväkimiinoista luopumisesta ei aikoinaan käyty kunnollista keskustelua.

– Niin vaan luovuttiin ja vieläpä syystä, joka ei meitä koskettanut. Siinä kohtaa ja silloin olisi ehkä pitänyt käydä hiukan pitempi keskustelu, jotta kaikki olisivat voineet muodostaa kunnolla mielipiteensä, hän kirjoittaa.

– Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kunhan ei liian myöhään. Voi mennä nimittäin vielä aika pitkään ennen kuin A päätös on saatu tehtyä ja varsinkin B kun miinat on saatu takaisin turvallisesti aktiivikäyttöön. Tätäkään puolta asiassa ei oikein kukaan tuo esiin, hinkataan vaan mielipiteen muodostamisen ja päätöksenteon ympärillä. Ja aika kuluu.