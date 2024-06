Kannattaako asunto ostaa vai vuokrata? Ota huomioon nämä kolme tekijää

Valinta asunnon ostamisen ja vuokraamisen välillä voi olla vaikeaa, sillä molemmissa vaihtoehdoissa on omat hyvät ja huonot puolensa.

Huoneistokeskus muistuttaa tiedotteessa kolmesta tekijästä, jotka kannattaa huomioida, kun tekee päätöstä, sopiiko ostaminen vai vuokraaminen paremmin omaan tilanteeseen.

1. Vuokra-asumisen helppous sisältää riskejä

Vuokra-asuminen on erinomainen vaihtoehto opiskelijoille, joille pysyvä asuminen ja oman ostaminen eivät ole päällimmäisenä mielessä, työssäkäyville, joiden elämäntilanne on epävakaa, tai heille, jotka vain haluavat asua huolettomammin tietyllä alueella. Vuokralla asuminen tarjoaa joustavuutta ja helppoa arkea, sillä asuntoon muutto on nopeaa ja vaivatonta, eikä sinun tarvitse välittää asunnon remontoimisesta tai yllättävistä kuluista.

Helppous ja joustavuus eivät kuitenkaan tule ilmaiseksi. Vuokralaisena altistut kuitenkin tietyille riskeille. Ensinnäkin vuokra-asunnossa et voi tehdä omia muutoksia samalla tavalla kuin omistusasunnossa. Toiseksi, vuokranantaja voi myydä asunnon tai muuten vain katkaista vuokrasopimuksen. Kolmanneksi, vuokrat nousevat yleensä ajan myötä.

2. Raha, asumiskustannukset ja sijoittaminen

Vaikka vuokralla asuminen voi houkutella pienemmän alkupääoman ja kuukausikulujen vuoksi, ei se välttämättä ole edullisempi vaihtoehto pidemmällä aikavälillä. Vuokralle muuttaessasi maksat 1–3 kuukauden vuokravastikkeen, kun taas omistusasunnossa alkupääoma on vähintään 5 prosenttia, mikäli olet ensiasunnon ostaja ja muussa tapauksessa 10 prosenttia asunnon arvosta. Alkupääoman voit toki hoitaa muillakin vakuuksilla, mikäli niitä on. Omistusasunto on kuitenkin sijoitus itsellesi ja omaan tulevaisuuteesi. Lainan lyhentäminen kerryttää automaattisesti varallisuutta ja vähentää asumiskuluja pitkällä aikavälillä. Vuokralla asuessa samat rahat menevät vuokranantajalle.

Omistusasunnossa on erilaista joustavuutta, jota vuokra-asunnossa ei ole. Voit tehdä asunnossa remontteja omien mieltymystesi mukaan ja olosuhteiden muuttuessa voit myös laittaa asunnon vuokralle ja muuttaa toiselle paikkakunnalle.

Omistusasunto voi olla myös erinomainen sijoitus, jos asut tai haluat asua sijainnilla, jossa asuntojen hinnat luultavasti nousevat. Tällöin asunnon arvonnousu voi tuoda merkittävää tuottoa pitkällä aikavälillä.

Kokonaiskustannuksia voit laskea seuraavan yksinkertaisen kaavan avulla:

Lainan korkokulut / kk + vastike + vesi + sähkö + lämmitys + netti + kotivakuutus = omistusasunnon kulut (ilman lainanlyhennystä)

Vuokra + vesi + sähkö + netti + kotivakuutus = vuokra-asunnon kulut

3. Sijainti, houkuttelevuus ja fiilis

Huoneistokeskus muistuttaa, että asunnon ostopäätöksessä tai vuokraamisessa on otettava huomioon monia tekijöitä, kuten elämäntilanne, budjetti, mahdollisen asunnon koko ja ominaisuudet sekä omat tarpeet ja mieltymykset.

Sijainti on avainasemassa asunnon houkuttelevuuden ja arvon kannalta. Onko se alue, jossa haluat asua pitkään? Onko sinulla helppo liikkua paikasta toiseen? Onko alueella hyvät palvelut, kuten kauppoja, ravintoloita, kouluja ja päiväkoteja? Millaisia asuntoja alueella löytyy vapaasti ostettavana nyt, entä vuokrattavana? Jaksatko odottaa mahdollisesti ostokohdetta kauan, vai pitääkö asuntoon päästä heti?

On myös tärkeää arvioida alueen tulevaisuudennäkymät ja vetovoimatekijät. Investoidaanko alueelle ja rakennetaanko sinne uutta infraa, esimerkiksi kauppoja, ravintoloita, teitä, kouluja, päiväkoteja ja palveluja? Vetääkö se puoleensa uusia asukkaita nyt ja tulevaisuudessa? Jos vastaus on kyllä, on todennäköistä, että omistusasunnon arvo nousee tulevaisuudessa, jolloin asunto kannattaa ostaa. Vastavuoroisesti vuokrat varmasti nousevat, jos tulijoita on enemmän kuin tarpeeksi.

Lisäksi fiiliksen merkitystä ei pidä unohtaa. Tykkäätkö alueen tunnelmasta? Tunnetko olosi turvalliseksi ja mukavaksi? Oletko valmis ostamaan, vai haluatko vielä tunnustella paikkaa ja asua aluksi vuokralla?