Kanariansaarille varoitus tuhoisasta myrskystä

Espanjaan kuuluville Kanariansaarille on annettu varoitus mahdollisista myrskytuhoista. Asiasta kertoo paikallinen Canarian Weekly.
Meteorologien ennusteiden mukaan saarille iskee alkuviikosta lyhyt, mutta voimakas myrsky. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) mukaan myrskyt voivat aiheuttaa voimakasta salamointia ja myrskypuuskia. Myös myrskyjen aiheuttamat tuhot ovat mahdollisia.
Tällä hetkellä pahimman myrskyn odotetaan ajoittuvan maanantaille ja tiistaille.
Kanariansaarten asukkaita ja turisteja kehotetaan seuraamaan säätiedotuksia ja mahdollisia varoituksia tarkasti.
Meteorologien mukaan myrskyn ennustettavuudesta tekee vaikean sen, että se on tavanomaista vaikeammin ennustettavissa. Tällä hetkellä esimerkiksi siitä ei ole tarkkaa arviota, mille alueille pahimmat myrskyt osuvat. Tämän hetken ennusteen mukaan pahin myrsky on uhkaamassa Gran Canarian ja Teneriffan saaria. Suomessa saaret tunnetaan etenkin suosittuina turistikohteina.
Kanariansaarilla on havaittu viime aikoina myös muuta poikkeuksellista toimintaa. Esimerkiksi Teneriffan saarella sijaitsevan Teide-tulivuoren lähistöllä on viime aikoina havaittu poikkeuksellista värähtelyä.
