Ennuste säästä: Kevät keikahtaa epävakaisempaan suuntaan

Alkavan viikon puolivälissä sää keikahtaa epävakaisempaan suuntaan, varoittaa Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä.

Viestiin liitetyssä ennusteessa näkyy, kuinka matalapainealue lähestyy alkuviikon aikana Fennoskandiaa lännestä. Ennusteen mukaan korkeapaine kuitenkin palautunee vähitellen.

Ilmatieteen laitos tosin huomauttaa, että sään ennustettavuus viikon päähän on tällä hetkellä tavanomaista heikompi.

Aiemmin sunnuntaina laitos huomautti, että lämpötila on sunnuntain aikana noussut monin paikoin korkealle vuodenaikaan nähden.

Ilmatieteen laitoksen lisäksi myös Foreca povaa alkavan viikon säästä epävakaista.

Ennusteen mukaan tuuli voimistuu maanantaina rajusti. Vielä tuolloin sää on kuitenkin pääosin poutainen. Sen jälkeen ilmavirtauksen suunta kääntyy lännestä lounaaseen, mikä taas päästää tiistai-illasta alkaen sadealueen Suomen ylle.

– Ilmavirtauksen kääntyessä Atlantilta tulevat pilvet ja sateet pääsevät leviämään meille esteettömästi, ennusteessa todetaan.

Maan eteläosissa sade tulee vetenä, keskiosissa vetenä ja räntänä ja pohjoisessa lumena. Pohjoisessa sohjoutuva lumi voi tuoda vaikeuksia niin autoilijoille kuin jalankulkijoillekin.

Sateet jatkuvat keskiviikkona ja pilvipeite alkaa toden teolla rakoilemaan vasta torstaina.

– Loppuviikolla Suomen yllä liikkuu hajanaista pilvisyyttä ja satunnaisia pienikokoisia sadealueita, mutta väleissä myös aurinko pääsee paistamaan, ennusteessa tiivistetään.

