Teneriffalla poikkeuksellisia maanjäristyksiä – onko Teide purkautumassa?

Kanariansaarilla kuuluvalla Teneriffalla on havaittu viime päivinä useita pieniä järistyksiä Teide-tulivuoren ympärillä. Asiasta kertoo Canarian Weekly.
Mediatietojen mukaan järistykset ovat olleet tavallista voimakkaampia. Vaikka seisminen aktiivisuus Teiden ympärillä on tavallista, tällä kertaa järistyksiä on havaittu poikkeuksellisen lähellä maanpintaa.
Myös muilla Kanariansaarten tulivuorilla on havaittu epätavallista toimintaa. Pieniä järistyksiä on havaittu esimerkiksi La Orotavassa ja Gran Canarian ja Teneriffan välisellä merialueella sijaitsevalla Enmendio-tulivuoren alueella.
Tilanne on herättänyt kysymyksiä saaren turvallisuudesta. Poikkeuksellisesta toiminnasta huolimatta Teneriffan asukkailla ja turisteilla ei asiantuntijoiden mukaan ole syytä huoleen.
Teneriffan keskiosassa sijaitseva Teide on aktiivinen tulivuoro. Se purkautui viimeksi vuonna 1909. Teide on maailman kolmanneksi suurin tulivuori. Sen huipun korkeudeksi on mitattu 3 718 metriä merenpinnasta.
Suomessa asiasta kertoi ensin Iltalehti.