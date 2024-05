”Kallis ja lisäisi työttömien määrää” – kansanedustaja arvioi ansioturvan laajentamista

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma kommentoi, että on hyvä että ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista työttömyyskassoihin kuulumattomille selvitetään.

– Ansioturvan ulottaminen myös työttömyyskassoihin kuulumattomille olisi oikeudenmukaista, koska he sitä rahoittavatkin. Se olisi kuitenkin kallis toteuttaa ja lisäisi todennäköisesti työttömien määrää, eikä vähentäisi sitä, mikä on hallituksen tavoite, Kauma sanoo X-alustalla viitaten Helsingin Sanomien artikkeliin.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Työttömyyskassoihin kuulumattomat maksavat palkastaan muiden tavoin työttömyysvakuutusmaksuja, joista eivät kuitenkaan hyödy jäädessään työttömiksi.

Universaalin ansioturvan selvittäminen on mukana hallitusohjelmassa. Ansiosidonnaisen laajentaminen työttömyyskassoihin kuulumattomille edellyttäisi joko lisärahoitusta tai ansioturvan tason leikkaamista.

– Jos universaaliin ansioturvaan siirrytään, on sille pystyttävä osoittamaan rahoitus eli ilmeisesti ainakin 200 miljoonaa euroa/vuosi. Paljonko toteuttamiseen menisi ja mitä muita seurauksia sillä olisi, on toki tärkeä selvittää, kun siihen on hallitusohjelmassa kirjauskin, Kauma sanoo.

– En kuitenkaan kannata ansioturvan siirtämistä Kelan hoidettavaksi, etenkään nyt kun olemme juuri päättäneet antaa kassoille oikeuden tarjota työvoimapalveluita työttömille ja siis auttaa heitä työnhaussa, Kauma jatkaa.

Ansioturvan ulottaminen myös työttömyyskassoihin kuulumattomille olisi oikeudenmukaista, koska he sitä rahoittavatkin. Se olisi kuitenkin kallis toteuttaa ja lisäisi todennäköisesti työttömien määrää, eikä vähentäisi sitä, mikä on hallituksen tavoite.https://t.co/vujHsTg8oX — Pia Kauma (@PiaKauma) May 27, 2024