”Tyhjä puheemme Natosta ja Ukrainasta on päättynyt täydelliseen katastrofiin”

Venäjän hyökkäys Ukrainaan olisi voitu estää, jos länsimaat olisivat olleet tarpeeksi rohkeita ja johdonmukaisia tuomaan Ukrainan Natoon, Britannian ex-pääministeri Boris Johnson kirjoittaa The Washington Postissa.

– Olemme vuosikymmeniä käyttäneet diplomaattista tyhjää puhetta Natosta ja Ukrainasta – ja se on päättynyt täydelliseen katastrofiin. Käytimme vuosia kertoessamme ukrainalaisille, että meillä on ”avoimien ovien” politiikka Natossa, ja että heillä on oikeus ”valita oma kohtalonsa”, ja että Venäjä ei saisi käyttää veto-oikeuttaan.

– Ja koko sen ajan olemme avoimesti signaloineet Moskovalle, ettei Ukraina tule koskaan liittymään liittoumaan, koska niin monet Naton jäsenet käyttävät veto-oikeuttaan, Johnson kirjoittaa.

– Periaatteessa kyllä, käytännössä ei. Tämä on ollut se viesti, hän lisää.

Johnsonin mukaan seurauksena on Euroopan pahin sota 80 vuoteen, ja Venäjän presidentti Vladimir Putin on tuhonnut lukemattomia ihmishenkiä, koteja, toiveita ja unelmia.

– Siinä matkalla myös romuttanut Ukrainan toiveet Natoon liittymisestä, Johnson toteaa.

– Putin ei hyökännyt, koska hän luuli Ukrainan liittyvän Natoon. Hän tiesi aina, että se oli häviävän epätodennäköistä. Hän hyökkäsi Ukrainaa vastaan, koska hän uskoi, että emme olleet tosissaan suojellaksemme Ukrainaa.

– Hän hyökkäsi, koska hän halusi rakentaa uudelleen vanhan Neuvostoliiton imperiumin, ja koska hän uskoi – typerästi – että hän voittaisi. Jos olisimme olleet tarpeeksi rohkeita ja johdonmukaisia tuodaksemme Ukrainan Natoon – jos olisimme todella tarkoittaneet sitä, mitä sanoimme – tämä täydellinen katastrofi olisi vältetty, Johnson kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että yhden tuoreen kyselyn mukaan tuki Nato-jäsenyydelle Ukrainassa on nyt stratosfäärissä, 83 prosenttia.

– Tänään ukrainalaiset ottavat käyttöönsä huimaavaa valikoimaa Nato-maista tulevaa kalustoa äärimmäisellä taidolla ja rohkeudella. Nato ei voi opettaa ukrainalaisille mitään sodankäynnistä – itse asiassa he voisivat opettaa meille paljon, Johnson toteaa.

Hän uskoo, että länsimaiden olisi pitänyt korostaa todellisuutta, että Kremlillä ei ollut mitään pelättävää Natolta, koska se on puolustusliitto.

– Mutta jäsenmaat hyväksyivät tämän väärän seikan; myönnän, että hyväksyin sen jonkin aikaa, Johnson kirjoittaa.

– Joten ukrainalaisille tuli molemmista maailmoista pahin. Nato oli puhunut tarpeeksi kauniita lauseita Ukrainan jäsenyydestä, jotta Putin voisi käyttää niitä propagandassaan ja väittää, että Venäjää uhkasi (Naton) piiritys. Ja kuitenkin todellisuus oli, että Nato ei ollut tehnyt mitään suojellakseen Ukrainaa, eikä mitään edistääkseen Ukrainan jäsenyyttä, Johnson jatkaa.

Hän myöntää totuuden olevan, että jos olisit kysynyt minulta ennen Putinin hyökkäystä, milloin Ukraina liittyisi Natoon, olisin vastannut: ”Ennemmin helvetti jäätyy tai ei ainakaan 10 vuoteen.”

Johnsonin mukaan vakauden ja rauhan vuoksi Ukraina tarvitsee nyt selvyyttä asemastaan euroatlanttisessa turvallisuusarkkitehtuurissa.

– Kaikki väistelemisemme ja kiemurtelumme on päättynyt teurastukseen.

Johnsonin mielestä ”ukrainalaisille pitäisi antaa kaikki, mitä he tarvitsevat tämän sodan loppuun saattamiseksi mahdollisimman nopeasti. Ja meidän pitäisi aloittaa prosessi Ukrainan ottamisesta Natoon ja aloitettava se nyt”.