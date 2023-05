Kaja Kallas: Venäjä on hylkiövaltio, joka pitää eristää

Syyskuussa Euroopan unionin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi, että unionissa olisi pitänyt kuunnella Venäjän suhteen enemmän maan paremmin tuntevia Baltian maita ja Puolaa.

– Meitä kuunnellaan enemmän. Olen iloinen siitä, sanoo Viron pääministeri Kaja Kallas haastattelussaan Newsweekille.

Kolmannen hallituksensa juuri muodostanut Kallas kuitenkin huomauttaa, että Viro on ollut kohta 20 vuotta sekä Euroopan unionin että Naton jäsen.

– Ja tähän mennessä me olemme saaneet olla kuuntelijan asemassa. Mutta 20 vuotta on pitkä aika. Joten ehkä olisi aika siirtyä eteenpään. Ja ensimmäistä kertaa koen, että meitä kuunnellaan.

Euroopassa kuunnellaan ja ymmärretään, mutta vieläkään se aina johda käytännön tekoihin. Kallas on samaten vieläkin törmännyt ylimielisiin asenteisiin.

– Mutta joskus kuulen myös: ”Okei, meidän olisi pitänyt kuunnella teitä silloin. Mutta me tiedämme paremmin, koska olemme ainoat aikuiset tässä tilassa”. Ja silloin minä aina vastaan: ”Olemme jo kokeilleet teidän tapaanne. Ehkä teidän pitäisi kuunnella meitä”.

Samaa viestiä Kallas toisti tällä viikolla myös Kööpenhaminan demokratiakokouksen osallistujille.

– Venäjä on paariavaltio [hylkiövaltio], joka tulee eristää. Ei ole mahdollisuutta flirttailla ajatuksella palaamisesta vanhaan toimintatapaan Venäjän kanssa. Meidän yhteisen Venäjään kohdistamamme paineen tulee kasvaa, ei vähetä.

Kallas korostaa Newsweekille, että vastuu sodan lopettamisesta kuuluu ainoastaan Venäjälle.

– Sota loppuu, kun Venäjä tajuaa sen olleen virhe. Aivan kuten he tajusivat Afganistanin sodassa. He eivät voi voittaa. Kun he tajuavat, etteivät he voi voittaa tätä sotaa, silloin he lopettavat.

Viron pääministeri painottaa, että juuri ”tämän takia on tärkeä tukea Ukrainaa”.

– Kertoa, että olemme valmiita kulkemaan koko ajan kanssanne, me tuemme Ukrainaa niin kauan kuin tarvitsee.

Hän myös peräänkuuluttaa ”heräämistä uuteen todellisuuteen” Moskovan suhteen.

– Ehkä jotkut ajattelevat tämän menevän ohi… En usko siihen.

