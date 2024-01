Kaikkien hallituspuolueiden kannatus nousussa – näin tutkija selittää ilmiötä

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman hallituksen politiikka ei ole yllättänyt äänestäjäkuntaa, vaan toimet – mukaan lukien työmarkkinapolitiikka ja sosiaaliturvaleikkaukset – ovat olleet ”sellaista, mitä on odotettukin”. Näin Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi tuoretta Ylen kannatusmittausta, jossa kaikkien hallituspuolueiden kannatus oli nousussa, kun taas oppositiopuolueiden laskussa.

Usein trendi on päinvastainen: hallituksessa olevien puolueiden kannatus laskee ja oppositiossa olevien nousee. Nyt selkeintä laskua mitattiin pääoppositiopuolue SDP:lle, jonka kannatus oli ollut laskussa jo edellisessä mittauksessa. Hienoista nousua oli niin kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n kuin kristillisdemokraattienkin kannatuksessa, vaikka lukemat mahtuvat virhemarginaalin sisälle.

– Tulos on mielenkiintoinen, kun ottaa huomioon, miten kriittistä keskustelua on julkisuudessa riittänyt näistä työmarkkinakysymyksistä ja sosiaaliturvan leikkauksista. Tämä ei näytä ainakaan vähentävästi vaikuttaneen hallituspuolueiden kannatukseen. Se on päällimmäinen havainto, Jokisipilä kommentoi Verkkouutisille.

– Hallitus voi olla ihan tyytyväinen ja todeta, ettei sen politiikka ole ainakaan kyseisiä puolueita äänestäneille minään yllätyksenä tullut. Se (politiikka) on ollut sellaista, mitä on odotettukin ja mitä hallitusohjelmassa luvattiin, hän jatkaa.

Perussuomalalaisten kannatus voisi olla Jokisipilän mukaan heikompikin, jos itärajan tilannetta olisi tulkittu toisin. Hän toteaa, että puolueella on tähän liittyen avainministerien eli oikeus- ja sisäministerin salkut hallussaan.

– Siinä vaiheessa, kun rajoja lähdettiin sulkemaan, niin jos tämä jonkun puolueen linjaan loogisesti istuu, niin juuri perussuomalaisten.

Jokisipilä ei ole myöskään yllättynyt siitä, etteivät hallituksen kaavailemat työmarkkinauudistukset ja sosiaaliturvan leikkaukset näyttäisi toistaiseksi heikentäneen perussuomalaisten kannatusta.

– Kannattajakunnassa on paljon yksityisen puolen duunareita, jotka allekirjoittavat valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) näkemyksen siitä, että julkisessa taloudessa on liikaa löysää tai jotka suhtautuvat kriittisesti niin sanottuun oleskeluyhteiskuntaan, hän arvioi.

Kokoomuksen 22,9 prosentin kannatusta hän pitää päähallituspuolueelle ”erittäin hyvänä, ottaen huomioon tämän kriittisen keskustelun.”

– Ei ole todellakaan mitään syytä paniikkitunnelmiin kokoomuksessa.

Jokisipilän mielestä kesällä työnsä aloittaneen hallituksen ryöpytys on ollut alusta saakka myös rajumpaa verrattuna siihen, kun edellinen hallitus aloitteli työtään. Jokisipilä nostaa esimerkkeinä kesän rasismikeskustelun, opiskelijoiden tukien leikkaukset ja nyt pinnalla olevat työmarkkina-asiat ja sosiaaliturvan leikkaukset.

– Kriittinen keskustelu on vellonut jatkuvasti tämän hallituksen ympärillä, niin siihen nähden nämä ovat hyvinkin kelvolliset tulokset.