Maailmannäyttelyt Venäjällä korvanneessa pysyvässä kansallisnäyttelyssä esiteltiin ”sotilaallisen erikoisoperaation” veteraaneja. Näyttelyhallissa Moskovassa muille veteraaneille puhui Maksim Baharev.

Baharev menetti Ukrainassa kaikki neljä raajaansa. Neuvostoaikana tällaista sotavammatyyppiä kutsuttiin ”Stalinin samovaariksi”

Veteraani valittikin, että suhtautuminen sotilaisiin ei ole muuttunut.

– Tämän suhteen on ehdottomasti tarpeen muuttaa historiallista asennettamme sotilaisiin. Koska tiedämme, että Suuren isänmaallisen sodan [toisen maailmansodan] jälkeen sotilaat joutuivat sivuun.

Baharev sanoi, että ”heidän saavutuksiaan kunnioitettiin erikseen, muttei kuten olisi pitänyt.”

– Meidän tulisi olla ylpeitä siitä, että maamme on vapaa. Ja yhteiskuntamme ei tulisi nähdä meitä vain invalideina, vaan sellaisina, mitä me todella olemme, eli todellisina sankareina. Teidän tulisi olla ylpeitä saavutuksistamme ja teille tulisi osoittaa kunnioitusta saavutuksestanne. Kaikkien meidän, osoitti Baharev sanansa veteraaneille.

Baharev totesi, että ”valitettavasti näin ei vielä tapahdu”.

– Me saamme osaksemme oudoksuvia katseita ja outoja kysymyksiä. On myös vaikea vakuuttaa, että olemme samalla tasolla kuin muukin maa, sanoi Baharev ja jatkoi:

– Venäjä on meistä jokainen. Tämä maa lepää meidän harteillamme.